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Евро-2020
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Теннис
Олимпиада
Владимир Коробка
№11
Нападающий
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Команда
Витебск
Гражданство
Украина
Дата рождения
22 июля 1989 (31) год
Рост
185
Вес
75
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. фнл
Сезон:
2014/2015
2012/2013
22.11.2014
22 нояб. 2014
сб
13:00
Тюмень
0 : 1
Крылья Советов
87'
87'
87'
22.11.2014
22 нояб. 2014
сб
13:00
минуты: 59' - 90'
Россия. ФНЛ, 21 тур
Тюмень
0
Крылья Советов
1
минуты: 59' - 90' / Россия. ФНЛ, 21 тур
14.11.2014
14 нояб. 2014
пт
16:00
Тюмень
0 : 0
Сочи
14.11.2014
14 нояб. 2014
пт
16:00
минуты: 46' - 90'
Россия. ФНЛ, 19 тур
Тюмень
0
Сочи
0
минуты: 46' - 90' / Россия. ФНЛ, 19 тур
02.11.2014
02 нояб. 2014
вс
14:00
Тюмень
2 : 1
Волга
02.11.2014
02 нояб. 2014
вс
14:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 17 тур
Тюмень
2
Волга
1
был в запасе
25.10.2014
25 окт. 2014
сб
16:00
Балтика
1 : 1
Тюмень
25.10.2014
25 окт. 2014
сб
16:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 16 тур
Балтика
1
Тюмень
1
был в запасе
19.10.2014
19 окт. 2014
вс
17:30
Тюмень
0 : 1
Анжи
19.10.2014
19 окт. 2014
вс
17:30
был в запасе
Россия. ФНЛ, 15 тур
Тюмень
0
Анжи
1
был в запасе
05.10.2014
05 окт. 2014
вс
14:00
Тюмень
4 : 1
Сибирь
90'
90'
90'
05.10.2014
05 окт. 2014
вс
14:00
90'
минуты: 46' - 90'
Россия. ФНЛ, 13 тур
Тюмень
4
Сибирь
1
минуты: 46' - 90' / Россия. ФНЛ, 13 тур
29.09.2014
29 сент. 2014
пн
14:00
Сахалин
0 : 0
Тюмень
29.09.2014
29 сент. 2014
пн
14:00
минуты: 74' - 90'
Россия. ФНЛ, 12 тур
Сахалин
0
Тюмень
0
минуты: 74' - 90' / Россия. ФНЛ, 12 тур
20.09.2014
20 сент. 2014
сб
15:00
Тосно
1 : 0
Тюмень
20.09.2014
20 сент. 2014
сб
15:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 11 тур
Тосно
1
Тюмень
0
был в запасе
24.08.2014
24 авг. 2014
вс
16:00
Тюмень
3 : 1
Химик
24.08.2014
24 авг. 2014
вс
16:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 8 тур
Тюмень
3
Химик
1
был в запасе
17.08.2014
17 авг. 2014
вс
7:00
СКА-Хабаровск
1 : 1
Тюмень
79'
79'
79'
17.08.2014
17 авг. 2014
вс
7:00
79'
минуты: 60' - 90'
Россия. ФНЛ, 7 тур
СКА-Хабаровск
1
Тюмень
1
минуты: 60' - 90' / Россия. ФНЛ, 7 тур
10.08.2014
10 авг. 2014
вс
15:30
Тюмень
0 : 1
Луч
10.08.2014
10 авг. 2014
вс
15:30
минуты: 1' - 32'
Россия. ФНЛ, 6 тур
Тюмень
0
Луч
1
минуты: 1' - 32' / Россия. ФНЛ, 6 тур
03.08.2014
03 авг. 2014
вс
17:00
Крылья Советов
2 : 1
Тюмень
03.08.2014
03 авг. 2014
вс
17:00
минуты: 1' - 59'
Россия. ФНЛ, 5 тур
Крылья Советов
2
Тюмень
1
минуты: 1' - 59' / Россия. ФНЛ, 5 тур