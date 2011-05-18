Жоффрей Туласн
№7
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Франция
Дата рождения
24 февр. 1988 (33) года
Рост
177
Вес
71
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
18.05.2011 18 мая 2011 ср 20:00
Лилль
1 : 0
Сошо
18.05.2011 18 мая 2011 ср 20:00
минуты: 78' - 90'
Франция. Лига 1, 36 тур
Лилль
1
Сошо
0
минуты: 78' - 90' / Франция. Лига 1, 36 тур
11.05.2011 11 мая 2011 ср 20:00
Сошо
3 : 0
Монако
11.05.2011 11 мая 2011 ср 20:00
минуты: 86' - 90'
Франция. Лига 1, 35 тур
Сошо
3
Монако
0
минуты: 86' - 90' / Франция. Лига 1, 35 тур
30.04.2011 30 апр. 2011 сб 20:00
Сошо
1 : 0
Нанси
30.04.2011 30 апр. 2011 сб 20:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 33 тур
Сошо
1
Нанси
0
был в запасе
24.04.2011 24 апр. 2011 вс 18:00
Валансьен
1 : 1
Сошо
24.04.2011 24 апр. 2011 вс 18:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 32 тур
Валансьен
1
Сошо
1
был в запасе
09.04.2011 09 апр. 2011 сб 20:00
Лорьян
1 : 1
Сошо
09.04.2011 09 апр. 2011 сб 20:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 30 тур
Лорьян
1
Сошо
1
был в запасе
19.03.2011 19 марта 2011 сб 21:00
Осер
2 : 0
Сошо
19.03.2011 19 марта 2011 сб 21:00
минуты: 83' - 90'
Франция. Лига 1, 28 тур
Осер
2
Сошо
0
минуты: 83' - 90' / Франция. Лига 1, 28 тур
12.03.2011 12 марта 2011 сб 21:00
Сошо
0 : 2
Лион
12.03.2011 12 марта 2011 сб 21:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 27 тур
Сошо
0
Лион
2
был в запасе
05.03.2011 05 марта 2011 сб 21:00
Тулуза
0 : 1
Сошо
05.03.2011 05 марта 2011 сб 21:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 26 тур
Тулуза
0
Сошо
1
был в запасе
26.02.2011 26 февр. 2011 сб 21:00
Сошо
0 : 0
Монпелье
26.02.2011 26 февр. 2011 сб 21:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 25 тур
Сошо
0
Монпелье
0
был в запасе
12.02.2011 12 февр. 2011 сб 21:00
Сошо
1 : 2
Марсель
12.02.2011 12 февр. 2011 сб 21:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 23 тур
Сошо
1
Марсель
2
был в запасе
05.02.2011 05 февр. 2011 сб 21:00
Ницца
1 : 0
Сошо
05.02.2011 05 февр. 2011 сб 21:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 22 тур
Ницца
1
Сошо
0
был в запасе
29.01.2011 29 янв. 2011 сб 21:00
Сошо
5 : 1
Ренн
29.01.2011 29 янв. 2011 сб 21:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 21 тур
Сошо
5
Ренн
1
был в запасе
22.12.2010 22 дек. 2010 ср 21:00
Монако
2 : 1
Сошо
22.12.2010 22 дек. 2010 ср 21:00
минуты: 67' - 90'
Франция. Лига 1, 19 тур
Монако
2
Сошо
1
минуты: 67' - 90' / Франция. Лига 1, 19 тур
19.12.2010 19 дек. 2010 вс 19:00
Сошо
1 : 1
Бордо
19.12.2010 19 дек. 2010 вс 19:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 18 тур
Сошо
1
Бордо
1
был в запасе
11.12.2010 11 дек. 2010 сб 21:00
Нанси
1 : 0
Сошо
11.12.2010 11 дек. 2010 сб 21:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 17 тур
Нанси
1
Сошо
0
был в запасе
04.12.2010 04 дек. 2010 сб 21:00
Сошо
2 : 1
Валансьен
04.12.2010 04 дек. 2010 сб 21:00
минуты: 89' - 90'
Франция. Лига 1, 16 тур
Сошо
2
Валансьен
1
минуты: 89' - 90' / Франция. Лига 1, 16 тур
28.11.2010 28 нояб. 2010 вс 19:00
Кан
0 : 3
Сошо
28.11.2010 28 нояб. 2010 вс 19:00
минуты: 78' - 90'
Франция. Лига 1, 15 тур
Кан
0
Сошо
3
минуты: 78' - 90' / Франция. Лига 1, 15 тур
20.11.2010 20 нояб. 2010 сб 21:00
Сошо
2 : 0
Лорьян
20.11.2010 20 нояб. 2010 сб 21:00
минуты: 84' - 90'
Франция. Лига 1, 14 тур
Сошо
2
Лорьян
0
минуты: 84' - 90' / Франция. Лига 1, 14 тур
13.11.2010 13 нояб. 2010 сб 21:00
Брест
1 : 1
Сошо
13.11.2010 13 нояб. 2010 сб 21:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 13 тур
Брест
1
Сошо
1
был в запасе
30.10.2010 30 окт. 2010 сб 20:00
Лион
2 : 1
Сошо
63'
63'
63'
30.10.2010 30 окт. 2010 сб 20:00
минуты: 1' - 76'
Франция. Лига 1, 11 тур
Лион
2
Сошо
1
минуты: 1' - 76' / Франция. Лига 1, 11 тур