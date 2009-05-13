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Евро-2020
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Теннис
Олимпиада
Оливье Томас
№0
Защитник
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Команда
Гражданство
Франция
Дата рождения
6 окт. 1974 (46) лет
Рост
183
Вес
81
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
франция. лига 1
Сезон:
2008/2009
13.05.2009
13 мая 2009
ср
20:00
Сошо
3 : 0
Монако
13.05.2009
13 мая 2009
ср
20:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 35 тур
Сошо
3
Монако
0
был в запасе
18.04.2009
18 апр. 2009
сб
20:00
Сошо
0 : 1
Осер
18.04.2009
18 апр. 2009
сб
20:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 32 тур
Сошо
0
Осер
1
был в запасе
11.04.2009
11 апр. 2009
сб
20:00
Ле Ман
2 : 0
Сошо
11.04.2009
11 апр. 2009
сб
20:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 31 тур
Ле Ман
2
Сошо
0
был в запасе
14.03.2009
14 марта 2009
сб
21:00
Сошо
2 : 1
Нанси
14.03.2009
14 марта 2009
сб
21:00
минуты: 89' - 90'
Франция. Лига 1, 28 тур
Сошо
2
Нанси
1
минуты: 89' - 90' / Франция. Лига 1, 28 тур
08.03.2009
08 марта 2009
вс
19:00
Гавр
2 : 1
Сошо
08.03.2009
08 марта 2009
вс
19:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 27 тур
Гавр
2
Сошо
1
был в запасе
28.02.2009
28 февр. 2009
сб
21:00
Сошо
1 : 0
Ницца
28.02.2009
28 февр. 2009
сб
21:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 26 тур
Сошо
1
Ницца
0
был в запасе
15.02.2009
15 февр. 2009
вс
19:00
Сошо
1 : 2
Тулуза
15.02.2009
15 февр. 2009
вс
19:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 24 тур
Сошо
1
Тулуза
2
был в запасе
01.02.2009
01 февр. 2009
вс
19:00
Сошо
1 : 0
Марсель
01.02.2009
01 февр. 2009
вс
19:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 22 тур
Сошо
1
Марсель
0
был в запасе
10.01.2009
10 янв. 2009
сб
23:00
Сошо
1 : 0
Сент-Этьен
10.01.2009
10 янв. 2009
сб
23:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 20 тур
Сошо
1
Сент-Этьен
0
был в запасе
13.12.2008
13 дек. 2008
сб
21:00
Сошо
2 : 2
Кан
13.12.2008
13 дек. 2008
сб
21:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 18 тур
Сошо
2
Кан
2
был в запасе
07.12.2008
07 дек. 2008
вс
19:00
Монако
1 : 1
Сошо
35'
35'
35'
07.12.2008
07 дек. 2008
вс
19:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 17 тур
Монако
1
Сошо
1
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 17 тур
29.11.2008
29 нояб. 2008
сб
23:00
Сошо
0 : 0
Бордо
29.11.2008
29 нояб. 2008
сб
23:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 16 тур
Сошо
0
Бордо
0
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 16 тур