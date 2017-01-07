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Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Дамьен Перки
№24
Защитник
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Команда
Газелек
Гражданство
Польша
Дата рождения
10 апр. 1984 (36) лет
Рост
183
Вес
76
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
англия. кубок
испания. примера
лига европы квалификация
лига европы плей-офф
лига европы групповой этап
франция. лига 1
Сезон:
2016/2017
07.01.2017
07 янв. 2017
сб
18:00
Уиган Атлетик
2 : 0
Ноттингем Форест
07.01.2017
07 янв. 2017
сб
18:00
был в запасе
Англия. Кубок, 1/32 финала
Уиган Атлетик
2
Ноттингем Форест
0
был в запасе