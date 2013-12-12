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Олимпиада
Фредерик Дюплюс
№18
Защитник
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Команда
Гражданство
Франция
Дата рождения
7 апр. 1990 (31) год
Рост
178
Вес
70
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы групповой этап
франция. лига 1
Сезон:
2013/2014
12.12.2013
12 дек. 2013
чт
21:00
Зюлте-Варегем
0 : 2
Рубин
12.12.2013
12 дек. 2013
чт
21:00
минуты: 1' - 81'
Лига Европы Групповой этап, 6 тур
Зюлте-Варегем
0
Рубин
2
минуты: 1' - 81' / Лига Европы Групповой этап, 6 тур
28.11.2013
28 нояб. 2013
чт
23:05
Уиган Атлетик
1 : 2
Зюлте-Варегем
28.11.2013
28 нояб. 2013
чт
23:05
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 5 тур
Уиган Атлетик
1
Зюлте-Варегем
2
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 5 тур
07.11.2013
07 нояб. 2013
чт
21:00
Марибор
0 : 1
Зюлте-Варегем
07.11.2013
07 нояб. 2013
чт
21:00
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 4 тур
Марибор
0
Зюлте-Варегем
1
был в запасе
24.10.2013
24 окт. 2013
чт
22:05
Зюлте-Варегем
1 : 3
Марибор
24.10.2013
24 окт. 2013
чт
22:05
минуты: 1' - 46'
Лига Европы Групповой этап, 3 тур
Зюлте-Варегем
1
Марибор
3
минуты: 1' - 46' / Лига Европы Групповой этап, 3 тур
03.10.2013
03 окт. 2013
чт
19:00
Рубин
4 : 0
Зюлте-Варегем
59'
59'
59'
03.10.2013
03 окт. 2013
чт
19:00
59'
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 2 тур
Рубин
4
Зюлте-Варегем
0
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 2 тур
19.09.2013
19 сент. 2013
чт
20:00
Зюлте-Варегем
0 : 0
Уиган Атлетик
19.09.2013
19 сент. 2013
чт
20:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 1 тур
Зюлте-Варегем
0
Уиган Атлетик
0
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 1 тур