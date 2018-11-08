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Материалы
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Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Милан Бишевац
№4
Защитник
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Команда
Гражданство
Сербия
Дата рождения
31 авг. 1983 (37) лет
Рост
186
Вес
81
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы групповой этап
лига европы квалификация
франция. лига 1
италия. серия а
лига европы плей-офф
италия. кубок
лига чемпионов групповой этап
лига чемпионов
Сезон:
2018/2019
2013/2014
2012/2013
08.11.2018
08 нояб. 2018
чт
23:00
Олимпиакос
5 : 1
Дюделанж
08.11.2018
08 нояб. 2018
чт
23:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 4 тур
Олимпиакос
5
Дюделанж
1
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 4 тур
25.10.2018
25 окт. 2018
чт
19:55
Дюделанж
0 : 2
Олимпиакос
25.10.2018
25 окт. 2018
чт
19:55
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 3 тур
Дюделанж
0
Олимпиакос
2
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 3 тур