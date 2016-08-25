Жоан Одель
№2
Нападающий
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Команда
Бейтар
Гражданство
Франция
Дата рождения
12 дек. 1983 (37) лет
Рост
180
Вес
74
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
25.08.2016 25 авг. 2016 чт 21:45
Сент-Этьен
0 : 0
Бейтар
25.08.2016 25 авг. 2016 чт 21:45
был в запасе
Лига Европы Квалификация, 4 раунд
Сент-Этьен
0
Бейтар
0
был в запасе