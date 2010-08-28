Сиака Тьене
№29
Защитник
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Команда
Гражданство
Кот-д'Ивуар
Дата рождения
22 февр. 1982 (39) лет
Рост
176
Вес
72
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
28.08.2010 28 авг. 2010 сб 20:00
Валансьен
0 : 1
Монпелье
28.08.2010 28 авг. 2010 сб 20:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 4 тур
Валансьен
0
Монпелье
1
был в запасе