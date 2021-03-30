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Материалы
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Материалы
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Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Тоби Алдервейрелд
№4
Защитник
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Команда
Тоттенхэм
Гражданство
Бельгия
Дата рождения
2 марта 1989 (32) года
Рост
187
Вес
80
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
отборочные матчи к чм. европа
лига европы плей-офф
англия. премьер-лига
англия. кубок
лига европы групповой этап
лига наций. лига а
лига европы квалификация
лига чемпионов плей-офф
лига чемпионов групповой этап
отбор че-2020
лига чемпионов
испания. примера
испания. кубок
Сезон:
2021
30.03.2021
30 марта 2021
вт
21:45
Бельгия
8 : 0
Белоруссия
30.03.2021
30 марта 2021
вт
21:45
минуты: 1' - 90'
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 3 тур
Бельгия
8
Белоруссия
0
минуты: 1' - 90' / Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 3 тур
27.03.2021
27 марта 2021
сб
22:45
Чехия
1 : 1
Бельгия
27.03.2021
27 марта 2021
сб
22:45
минуты: 1' - 90'
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 2 тур
Чехия
1
Бельгия
1
минуты: 1' - 90' / Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 2 тур
24.03.2021
24 марта 2021
ср
22:45
Бельгия
3 : 1
Уэльс
24.03.2021
24 марта 2021
ср
22:45
минуты: 1' - 90'
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 1 тур
Бельгия
3
Уэльс
1
минуты: 1' - 90' / Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 1 тур