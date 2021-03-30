Тоби Алдервейрелд
№4
Защитник
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Команда
Тоттенхэм
Гражданство
Бельгия
Дата рождения
2 марта 1989 (32) года
Рост
187
Вес
80
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
30.03.2021 30 марта 2021 вт 21:45
Бельгия
8 : 0
Белоруссия
30.03.2021 30 марта 2021 вт 21:45
минуты: 1' - 90'
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 3 тур
Бельгия
8
Белоруссия
0
минуты: 1' - 90' / Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 3 тур
27.03.2021 27 марта 2021 сб 22:45
Чехия
1 : 1
Бельгия
27.03.2021 27 марта 2021 сб 22:45
минуты: 1' - 90'
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 2 тур
Чехия
1
Бельгия
1
минуты: 1' - 90' / Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 2 тур
24.03.2021 24 марта 2021 ср 22:45
Бельгия
3 : 1
Уэльс
24.03.2021 24 марта 2021 ср 22:45
минуты: 1' - 90'
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 1 тур
Бельгия
3
Уэльс
1
минуты: 1' - 90' / Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 1 тур