Джонатан Обика
№45
Нападающий
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Команда
Суиндон Таун
Гражданство
Англия
Дата рождения
12 сент. 1990 (30) лет
Рост
185
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
04.01.2014 04 янв. 2014 сб 20:15
Арсенал
2 : 0
Тоттенхэм
04.01.2014 04 янв. 2014 сб 20:15
был в запасе
Англия. Кубок, 3 раунд
Арсенал
2
Тоттенхэм
0
был в запасе