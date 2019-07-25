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Материалы
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Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
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Олимпиада
Славомир Пешко
№21
Полузащитник
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Команда
Лехия
Гражданство
Польша
Дата рождения
19 февр. 1985 (36) лет
Рост
173
Вес
70
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы квалификация
германия. бундеслига
лига европы групповой этап
Сезон:
2019/2020
25.07.2019
25 июля 2019
чт
20:00
Лехия
2 : 1
Брондбю
25.07.2019
25 июля 2019
чт
20:00
был в запасе
Лига Европы Квалификация, 2 раунд
Лехия
2
Брондбю
1
был в запасе