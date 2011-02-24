Димитрие Иньяч
№21
Полузащитник
Подписаться
Команда
Лех
Гражданство
Сербия
Дата рождения
12 авг. 1980 (40) лет
Рост
182
Вес
77
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
24.02.2011 24 февр. 2011 чт 23:05
Брага
2 : 0
Лех
24.02.2011 24 февр. 2011 чт 23:05
минуты: 1' - 46'
Лига Европы Плей-офф, 1/16 финала
Брага
2
Лех
0
минуты: 1' - 46' / Лига Европы Плей-офф, 1/16 финала