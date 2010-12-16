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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
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Олимпиада
Томаш Бандровски
№6
Полузащитник
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Команда
Лех
Гражданство
Польша
Дата рождения
18 сент. 1984 (36) лет
Рост
177
Вес
67
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы групповой этап
Сезон:
2010/2011
16.12.2010
16 дек. 2010
чт
21:00
Зальцбург
0 : 1
Лех
16.12.2010
16 дек. 2010
чт
21:00
минуты: 76' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 6 тур
Зальцбург
0
Лех
1
минуты: 76' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 6 тур
04.11.2010
04 нояб. 2010
чт
21:00
Лех
3 : 1
Манчестер Сити
04.11.2010
04 нояб. 2010
чт
21:00
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 4 тур
Лех
3
Манчестер Сити
1
был в запасе