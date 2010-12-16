Гжегож Войтковяк
№22
Защитник
Подписаться
Команда
Мюнхен 1860
Гражданство
Польша
Дата рождения
26 янв. 1984 (37) лет
Рост
184
Вес
76
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
16.12.2010 16 дек. 2010 чт 21:00
Зальцбург
0 : 1
Лех
16.12.2010 16 дек. 2010 чт 21:00
минуты: 46' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 6 тур
Зальцбург
0
Лех
1
минуты: 46' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 6 тур
01.12.2010 01 дек. 2010 ср 23:05
Лех
1 : 1
Ювентус
01.12.2010 01 дек. 2010 ср 23:05
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 5 тур
Лех
1
Ювентус
1
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 5 тур
30.09.2010 30 сент. 2010 чт 22:05
Лех
2 : 0
Зальцбург
30.09.2010 30 сент. 2010 чт 22:05
минуты: 1' - 53'
Лига Европы Групповой этап, 2 тур
Лех
2
Зальцбург
0
минуты: 1' - 53' / Лига Европы Групповой этап, 2 тур
16.09.2010 16 сент. 2010 чт 20:00
Ювентус
3 : 3
Лех
78'
78'
78'
16.09.2010 16 сент. 2010 чт 20:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 1 тур
Ювентус
3
Лех
3
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 1 тур