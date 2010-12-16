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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
Гжегож Войтковяк
№22
Защитник
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Команда
Мюнхен 1860
Гражданство
Польша
Дата рождения
26 янв. 1984 (37) лет
Рост
184
Вес
76
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы групповой этап
Сезон:
2010/2011
16.12.2010
16 дек. 2010
чт
21:00
Зальцбург
0 : 1
Лех
16.12.2010
16 дек. 2010
чт
21:00
минуты: 46' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 6 тур
Зальцбург
0
Лех
1
минуты: 46' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 6 тур
01.12.2010
01 дек. 2010
ср
23:05
Лех
1 : 1
Ювентус
01.12.2010
01 дек. 2010
ср
23:05
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 5 тур
Лех
1
Ювентус
1
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 5 тур
30.09.2010
30 сент. 2010
чт
22:05
Лех
2 : 0
Зальцбург
30.09.2010
30 сент. 2010
чт
22:05
минуты: 1' - 53'
Лига Европы Групповой этап, 2 тур
Лех
2
Зальцбург
0
минуты: 1' - 53' / Лига Европы Групповой этап, 2 тур
16.09.2010
16 сент. 2010
чт
20:00
Ювентус
3 : 3
Лех
78'
78'
78'
16.09.2010
16 сент. 2010
чт
20:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 1 тур
Ювентус
3
Лех
3
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 1 тур