Лента
Матч-центр
Мой гол
Виды спорта:
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Баскетбол
Бокс
Кино
Формула 1
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Лента
Матч-центр
Мой гол
Коронавирус
Материалы
Новости
Футбол
Материалы
Новости
Матчи
Роберт Левандовски
Маркос Аоас Корреа
Криштиану Роналду
Килиан Мбаппе
Неймар Да Силва
Эрлинг Браут Холанд
Александр Кокорин
Квинси Промес
Винисиус Жуниор
Артем Дзюба
Джером Боатенг
Россия
Словакия
США
Германия
Мальта
Нидерланды
Египет
Япония
Чехия
Косово
Китай
Ливерпуль
Краснодар
Манчестер Сити
Зенит
Реал
Спартак
Бавария
ЦСКА
Тоттенхэм
Барселона
Локомотив
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Кубок России
ФНЛ
Кубок Англии
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Иван Джурджевич
№3
Вратарь
Подписаться
Команда
Лех
Гражданство
Сербия
Дата рождения
5 февр. 1977 (44) года
Рост
183
Вес
81
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы плей-офф
лига европы групповой этап
Сезон:
2010/2011
24.02.2011
24 февр. 2011
чт
23:05
Брага
2 : 0
Лех
24.02.2011
24 февр. 2011
чт
23:05
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Плей-офф, 1/16 финала
Брага
2
Лех
0
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Плей-офф, 1/16 финала
17.02.2011
17 февр. 2011
чт
21:00
Лех
1 : 0
Брага
17.02.2011
17 февр. 2011
чт
21:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Плей-офф, 1/16 финала
Лех
1
Брага
0
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Плей-офф, 1/16 финала