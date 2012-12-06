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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
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Киберспорт
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Теннис
Олимпиада
Иван Турина
№27
Вратарь
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Команда
Гражданство
Хорватия
Дата рождения
11 марта 1980 (41) год
Рост
197
Вес
98
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы групповой этап
лига европы квалификация
Сезон:
2012/2013
06.12.2012
06 дек. 2012
чт
21:00
Днепр
4 : 0
АИК
06.12.2012
06 дек. 2012
чт
21:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 6 тур
Днепр
4
АИК
0
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 6 тур
22.11.2012
22 нояб. 2012
чт
23:05
АИК
1 : 2
Наполи
22.11.2012
22 нояб. 2012
чт
23:05
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 5 тур
АИК
1
Наполи
2
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 5 тур
08.11.2012
08 нояб. 2012
чт
21:00
АИК
1 : 0
ПСВ
08.11.2012
08 нояб. 2012
чт
21:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 4 тур
АИК
1
ПСВ
0
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 4 тур
25.10.2012
25 окт. 2012
чт
22:05
ПСВ
1 : 1
АИК
90'
90'
90'
25.10.2012
25 окт. 2012
чт
22:05
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 3 тур
ПСВ
1
АИК
1
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 3 тур
04.10.2012
04 окт. 2012
чт
22:05
АИК
2 : 3
Днепр
04.10.2012
04 окт. 2012
чт
22:05
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 2 тур
АИК
2
Днепр
3
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 2 тур
20.09.2012
20 сент. 2012
чт
20:00
Наполи
4 : 0
АИК
20.09.2012
20 сент. 2012
чт
20:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 1 тур
Наполи
4
АИК
0
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 1 тур