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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
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Теннис
Олимпиада
Кшиштоф Которовски
№27
Вратарь
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Команда
Лех
Гражданство
Польша
Дата рождения
12 сент. 1976 (44) года
Рост
186
Вес
85
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы групповой этап
лига европы плей-офф
Сезон:
2015/2016
2010/2011
10.12.2015
10 дек. 2015
чт
23:05
Лех
0 : 1
Базель
10.12.2015
10 дек. 2015
чт
23:05
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 6 тур
Лех
0
Базель
1
был в запасе
26.11.2015
26 нояб. 2015
чт
21:00
Белененсеш
0 : 0
Лех
26.11.2015
26 нояб. 2015
чт
21:00
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 5 тур
Белененсеш
0
Лех
0
был в запасе