Лента
Матч-центр
Мой гол
Виды спорта:
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Баскетбол
Бокс
Кино
Формула 1
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Лента
Матч-центр
Мой гол
Коронавирус
Материалы
Новости
Футбол
Материалы
Новости
Матчи
Роберт Левандовски
Маркос Аоас Корреа
Криштиану Роналду
Килиан Мбаппе
Неймар Да Силва
Эрлинг Браут Холанд
Александр Кокорин
Квинси Промес
Винисиус Жуниор
Артем Дзюба
Джером Боатенг
Россия
Словакия
США
Германия
Мальта
Нидерланды
Египет
Япония
Чехия
Косово
Китай
Ливерпуль
Краснодар
Манчестер Сити
Зенит
Реал
Спартак
Бавария
ЦСКА
Тоттенхэм
Барселона
Локомотив
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Кубок России
ФНЛ
Кубок Англии
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Роберт Виттек
№33
Нападающий
Подписаться
Команда
Слован
Гражданство
Словакия
Дата рождения
1 апр. 1982 (39) лет
Рост
187
Вес
84
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы квалификация
лига европы групповой этап
лига чемпионов квалификация
лига чемпионов групповой этап
франция. лига 1
Сезон:
2015/2016
06.08.2015
06 авг. 2015
чт
21:15
Слован
3 : 3
Краснодар
54'
60', 77'
54'
60', 77'
54'
60', 77'
06.08.2015
06 авг. 2015
чт
21:15
54'
60', 77'
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Квалификация, 3 раунд
Слован
3
Краснодар
3
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Квалификация, 3 раунд
30.07.2015
30 июля 2015
чт
20:00
Краснодар
2 : 0
Слован
30.07.2015
30 июля 2015
чт
20:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Квалификация, 3 раунд
Краснодар
2
Слован
0
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Квалификация, 3 раунд