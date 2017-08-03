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Материалы
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Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Рио Мавуба
№24
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Франция
Дата рождения
8 марта 1984 (37) лет
Рост
172
Вес
70
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы квалификация
франция. лига 1
франция. кубок
лига европы групповой этап
лига чемпионов квалификация
лига чемпионов групповой этап
лига европы плей-офф
Сезон:
2017/2018
2016/2017
03.08.2017
03 авг. 2017
чт
20:00
Спарта
0 : 1
Црвена Звезда
03.08.2017
03 авг. 2017
чт
20:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Квалификация, 3 раунд
Спарта
0
Црвена Звезда
1
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Квалификация, 3 раунд
27.07.2017
27 июля 2017
чт
21:30
Црвена Звезда
2 : 0
Спарта
27.07.2017
27 июля 2017
чт
21:30
был в запасе
Лига Европы Квалификация, 3 раунд
Црвена Звезда
2
Спарта
0
был в запасе