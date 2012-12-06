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Материалы
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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Йон-Инге Хейланд
№14
Защитник
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Команда
Стабек
Гражданство
Норвегия
Дата рождения
20 сент. 1977 (43) года
Рост
187
Вес
84
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы групповой этап
Сезон:
2012/2013
06.12.2012
06 дек. 2012
чт
23:05
Байер
1 : 0
Русенборг
06.12.2012
06 дек. 2012
чт
23:05
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 6 тур
Байер
1
Русенборг
0
был в запасе
25.10.2012
25 окт. 2012
чт
20:00
Русенборг
1 : 2
Металлист
25.10.2012
25 окт. 2012
чт
20:00
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 3 тур
Русенборг
1
Металлист
2
был в запасе
04.10.2012
04 окт. 2012
чт
20:00
Русенборг
0 : 1
Байер
04.10.2012
04 окт. 2012
чт
20:00
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 2 тур
Русенборг
0
Байер
1
был в запасе
20.09.2012
20 сент. 2012
чт
22:05
Рапид
1 : 2
Русенборг
20.09.2012
20 сент. 2012
чт
22:05
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 1 тур
Рапид
1
Русенборг
2
был в запасе