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Материалы
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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Кристоф Берра
№6
Защитник
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Команда
Ипсвич Таун
Гражданство
Шотландия
Дата рождения
31 янв. 1985 (36) лет
Рост
185
Вес
86
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
англия. кубок
германия. кубок
англия. премьер-лига
Сезон:
2016/2017
17.01.2017
17 янв. 2017
вт
22:45
Линкольн
1 : 0
Ипсвич Таун
17.01.2017
17 янв. 2017
вт
22:45
минуты: 1' - 90'
Англия. Кубок, 1/32 финала
Линкольн
1
Ипсвич Таун
0
минуты: 1' - 90' / Англия. Кубок, 1/32 финала
07.01.2017
07 янв. 2017
сб
18:00
Ипсвич Таун
2 : 2
Линкольн
07.01.2017
07 янв. 2017
сб
18:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Кубок, 1/32 финала
Ипсвич Таун
2
Линкольн
2
минуты: 1' - 90' / Англия. Кубок, 1/32 финала