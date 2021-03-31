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Материалы
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Евро-2020
Легкая атлетика
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Олимпиада
Дэвид Маршалл
№1
Вратарь
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Команда
Дерби Каунти
Гражданство
Шотландия
Дата рождения
5 марта 1985 (36) лет
Рост
187
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
отборочные матчи к чм. европа
лига наций. лига в
лига наций. путь на евро-2020
англия. кубок
отбор че-2020
англия. премьер-лига
Сезон:
2021
31.03.2021
31 марта 2021
ср
21:45
Шотландия
4 : 0
Фарерские острова
31.03.2021
31 марта 2021
ср
21:45
был в запасе
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 3 тур
Шотландия
4
Фарерские острова
0
был в запасе
28.03.2021
28 марта 2021
вс
21:45
Израиль
1 : 1
Шотландия
28.03.2021
28 марта 2021
вс
21:45
минуты: 1' - 90'
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 2 тур
Израиль
1
Шотландия
1
минуты: 1' - 90' / Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 2 тур
25.03.2021
25 марта 2021
чт
22:45
Шотландия
2 : 2
Австрия
25.03.2021
25 марта 2021
чт
22:45
минуты: 1' - 90'
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 1 тур
Шотландия
2
Австрия
2
минуты: 1' - 90' / Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 1 тур