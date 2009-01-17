Стелиос Джианнакополос
№33
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Греция
Дата рождения
12 июля 1974 (46) лет
Рост
170
Вес
69
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
17.01.2009 17 янв. 2009 сб 20:30
Халл Сити
1 : 3
Арсенал
17.01.2009 17 янв. 2009 сб 20:30
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 22 тур
Халл Сити
1
Арсенал
3
был в запасе
30.12.2008 30 дек. 2008 вт 23:00
Халл Сити
0 : 1
Астон Вилла
30.12.2008 30 дек. 2008 вт 23:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 20 тур
Халл Сити
0
Астон Вилла
1
был в запасе
20.12.2008 20 дек. 2008 сб 18:00
Халл Сити
1 : 4
Сандерленд
20.12.2008 20 дек. 2008 сб 18:00
минуты: 68' - 90'
Англия. Премьер-лига, 18 тур
Халл Сити
1
Сандерленд
4
минуты: 68' - 90' / Англия. Премьер-лига, 18 тур
13.12.2008 13 дек. 2008 сб 18:00
Ливерпуль
2 : 2
Халл Сити
13.12.2008 13 дек. 2008 сб 18:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 17 тур
Ливерпуль
2
Халл Сити
2
был в запасе
06.12.2008 06 дек. 2008 сб 18:00
Халл Сити
2 : 1
Мидлсбро
06.12.2008 06 дек. 2008 сб 18:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 16 тур
Халл Сити
2
Мидлсбро
1
был в запасе
22.11.2008 22 нояб. 2008 сб 18:00
Портсмут
2 : 2
Халл Сити
22.11.2008 22 нояб. 2008 сб 18:00
минуты: 82' - 90'
Англия. Премьер-лига, 14 тур
Портсмут
2
Халл Сити
2
минуты: 82' - 90' / Англия. Премьер-лига, 14 тур