Лента
Матч-центр
Мой гол
Виды спорта:
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Баскетбол
Бокс
Кино
Формула 1
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Лента
Матч-центр
Мой гол
Коронавирус
Материалы
Новости
Футбол
Материалы
Новости
Матчи
Роберт Левандовски
Маркос Аоас Корреа
Криштиану Роналду
Неймар Да Силва
Килиан Мбаппе
Александр Кокорин
Эрлинг Браут Холанд
Квинси Промес
Винисиус Жуниор
Артем Дзюба
Джером Боатенг
Россия
Словакия
США
Египет
Нидерланды
Мальта
Япония
Германия
Франция
Чехия
Португалия
Ливерпуль
Краснодар
Манчестер Сити
Зенит
Спартак
Реал
Бавария
Тоттенхэм
ЦСКА
Фиорентина
Локомотив
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Кубок России
ФНЛ
Кубок Англии
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Леон Балогун
№26
Защитник
Подписаться
Команда
Рейнджерс
Гражданство
Нигерия
Дата рождения
28 июня 1988 (32) года
Рост
190
Вес
81
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы плей-офф
лига европы групповой этап
англия. кубок
англия. премьер-лига
германия. бундеслига
германия. кубок
Сезон:
2020/2021
18.03.2021
18 марта 2021
чт
23:00
Рейнджерс
0 : 2
Славия
18'
73'
18'
73'
18'
73'
18.03.2021
18 марта 2021
чт
23:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Плей-офф, 1/8 финала
Рейнджерс
0
Славия
2
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Плей-офф, 1/8 финала
25.02.2021
25 февр. 2021
чт
20:55
Рейнджерс
5 : 2
Антверпен
37'
37'
37'
25.02.2021
25 февр. 2021
чт
20:55
минуты: 1' - 46'
Лига Европы Плей-офф, 1/16 финала
Рейнджерс
5
Антверпен
2
минуты: 1' - 46' / Лига Европы Плей-офф, 1/16 финала
18.02.2021
18 февр. 2021
чт
23:00
Антверпен
3 : 4
Рейнджерс
18.02.2021
18 февр. 2021
чт
23:00
минуты: 25' - 90'
Лига Европы Плей-офф, 1/16 финала
Антверпен
3
Рейнджерс
4
минуты: 25' - 90' / Лига Европы Плей-офф, 1/16 финала