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Олимпиада
Кристиан Вадоч
№32
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Венгрия
Дата рождения
3 мая 1985 (35) лет
Рост
188
Вес
83
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
испания. примера
Сезон:
2010/2011
2009/2010
2008/2009
21.05.2011
21 мая 2011
сб
22:55
Осасуна
1 : 0
Вильярреал
21.05.2011
21 мая 2011
сб
22:55
минуты: 62' - 90'
Испания. Примера, 38 тур
Осасуна
1
Вильярреал
0
минуты: 62' - 90' / Испания. Примера, 38 тур
15.05.2011
15 мая 2011
вс
22:00
Хетафе
2 : 0
Осасуна
15.05.2011
15 мая 2011
вс
22:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 37 тур
Хетафе
2
Осасуна
0
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 37 тур
11.05.2011
11 мая 2011
ср
22:55
Осасуна
3 : 2
Севилья
11.05.2011
11 мая 2011
ср
22:55
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 36 тур
Осасуна
3
Севилья
2
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 36 тур
08.05.2011
08 мая 2011
вс
22:00
Сарагоса
1 : 3
Осасуна
08.05.2011
08 мая 2011
вс
22:00
минуты: 55' - 90'
Испания. Примера, 35 тур
Сарагоса
1
Осасуна
3
минуты: 55' - 90' / Испания. Примера, 35 тур
10.04.2011
10 апр. 2011
вс
18:00
Спортинг
1 : 0
Осасуна
10.04.2011
10 апр. 2011
вс
18:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 31 тур
Спортинг
1
Осасуна
0
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 31 тур
03.04.2011
03 апр. 2011
вс
22:00
Осасуна
2 : 3
Атлетико
03.04.2011
03 апр. 2011
вс
22:00
минуты: 66' - 90'
Испания. Примера, 30 тур
Осасуна
2
Атлетико
3
минуты: 66' - 90' / Испания. Примера, 30 тур
20.03.2011
20 марта 2011
вс
19:00
Эркулес
0 : 4
Осасуна
61'
61'
61'
20.03.2011
20 марта 2011
вс
19:00
61'
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 29 тур
Эркулес
0
Осасуна
4
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 29 тур
13.03.2011
13 марта 2011
вс
19:00
Осасуна
3 : 1
Расинг
13.03.2011
13 марта 2011
вс
19:00
минуты: 77' - 90'
Испания. Примера, 28 тур
Осасуна
3
Расинг
1
минуты: 77' - 90' / Испания. Примера, 28 тур
06.03.2011
06 марта 2011
вс
19:00
Малага
0 : 1
Осасуна
06.03.2011
06 марта 2011
вс
19:00
минуты: 89' - 90'
Испания. Примера, 27 тур
Малага
0
Осасуна
1
минуты: 89' - 90' / Испания. Примера, 27 тур
27.02.2011
27 февр. 2011
вс
19:00
Леванте
2 : 1
Осасуна
27.02.2011
27 февр. 2011
вс
19:00
минуты: 81' - 90'
Испания. Примера, 25 тур
Леванте
2
Осасуна
1
минуты: 81' - 90' / Испания. Примера, 25 тур
20.02.2011
20 февр. 2011
вс
19:00
Осасуна
4 : 0
Эспаньол
20.02.2011
20 февр. 2011
вс
19:00
минуты: 89' - 90'
Испания. Примера, 24 тур
Осасуна
4
Эспаньол
0
минуты: 89' - 90' / Испания. Примера, 24 тур
13.02.2011
13 февр. 2011
вс
19:00
Реал Сосьедад
1 : 0
Осасуна
13.02.2011
13 февр. 2011
вс
19:00
минуты: 82' - 90'
Испания. Примера, 23 тур
Реал Сосьедад
1
Осасуна
0
минуты: 82' - 90' / Испания. Примера, 23 тур
05.02.2011
05 февр. 2011
сб
20:00
Осасуна
1 : 1
Мальорка
05.02.2011
05 февр. 2011
сб
20:00
минуты: 61' - 90'
Испания. Примера, 22 тур
Осасуна
1
Мальорка
1
минуты: 61' - 90' / Испания. Примера, 22 тур
30.01.2011
30 янв. 2011
вс
21:00
Осасуна
1 : 0
Реал
88'
88'
88'
30.01.2011
30 янв. 2011
вс
21:00
минуты: 46' - 90'
Испания. Примера, 21 тур
Осасуна
1
Реал
0
минуты: 46' - 90' / Испания. Примера, 21 тур
23.01.2011
23 янв. 2011
вс
19:00
Альмерия
3 : 2
Осасуна
23.01.2011
23 янв. 2011
вс
19:00
минуты: 81' - 90'
Испания. Примера, 20 тур
Альмерия
3
Осасуна
2
минуты: 81' - 90' / Испания. Примера, 20 тур
15.01.2011
15 янв. 2011
сб
20:00
Вильярреал
4 : 2
Осасуна
47'
47'
47'
15.01.2011
15 янв. 2011
сб
20:00
47'
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 19 тур
Вильярреал
4
Осасуна
2
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 19 тур
09.01.2011
09 янв. 2011
вс
19:00
Осасуна
0 : 0
Хетафе
31'
31'
31'
09.01.2011
09 янв. 2011
вс
19:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 18 тур
Осасуна
0
Хетафе
0
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 18 тур
02.01.2011
02 янв. 2011
вс
22:00
Севилья
1 : 0
Осасуна
60'
60'
60'
02.01.2011
02 янв. 2011
вс
22:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 17 тур
Севилья
1
Осасуна
0
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 17 тур
19.12.2010
19 дек. 2010
вс
19:00
Осасуна
0 : 0
Сарагоса
19.12.2010
19 дек. 2010
вс
19:00
минуты: 1' - 69'
Испания. Примера, 16 тур
Осасуна
0
Сарагоса
0
минуты: 1' - 69' / Испания. Примера, 16 тур
13.12.2010
13 дек. 2010
пн
23:00
Валенсия
3 : 3
Осасуна
13.12.2010
13 дек. 2010
пн
23:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 15 тур
Валенсия
3
Осасуна
3
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 15 тур
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