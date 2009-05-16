Сантьяго Эскуэрро
№0
Нападающий
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Команда
Гражданство
Испания
Дата рождения
14 дек. 1976 (44) года
Рост
181
Вес
79
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
16.05.2009 16 мая 2009 сб 21:00
Осасуна
0 : 0
Севилья
16.05.2009 16 мая 2009 сб 21:00
был в запасе
Испания. Примера, 36 тур
Осасуна
0
Севилья
0
был в запасе
19.04.2009 19 апр. 2009 вс 18:00
Альмерия
2 : 1
Осасуна
19.04.2009 19 апр. 2009 вс 18:00
минуты: 79' - 90'
Испания. Примера, 31 тур
Альмерия
2
Осасуна
1
минуты: 79' - 90' / Испания. Примера, 31 тур
24.01.2009 24 янв. 2009 сб 22:00
Вильярреал
1 : 1
Осасуна
24.01.2009 24 янв. 2009 сб 22:00
был в запасе
Испания. Примера, 20 тур
Вильярреал
1
Осасуна
1
был в запасе
21.12.2008 21 дек. 2008 вс 19:00
Осасуна
5 : 2
Хетафе
21.12.2008 21 дек. 2008 вс 19:00
минуты: 1' - 68'
Испания. Примера, 16 тур
Осасуна
5
Хетафе
2
минуты: 1' - 68' / Испания. Примера, 16 тур
07.12.2008 07 дек. 2008 вс 19:00
Осасуна
3 : 3
Вальядолид
07.12.2008 07 дек. 2008 вс 19:00
минуты: 1' - 67'
Испания. Примера, 14 тур
Осасуна
3
Вальядолид
3
минуты: 1' - 67' / Испания. Примера, 14 тур