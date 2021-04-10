Сезар Аспиликуэта
№28
Защитник
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Команда
Челси
Гражданство
Испания
Дата рождения
28 авг. 1989 (31) год
Рост
178
Вес
70
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
10.04.2021 10 апр. 2021 сб 19:30
Кристал Пэлас
-:-
Челси
10.04.2021 10 апр. 2021 сб 19:30
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 31 тур
Кристал Пэлас
-
Челси
-
03.04.2021 03 апр. 2021 сб 14:30
Челси
2 : 5
Вест Бромвич
03.04.2021 03 апр. 2021 сб 14:30
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 30 тур
Челси
2
Вест Бромвич
5
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 30 тур
13.03.2021 13 марта 2021 сб 15:30
Лидс
0 : 0
Челси
13.03.2021 13 марта 2021 сб 15:30
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 28 тур
Лидс
0
Челси
0
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 28 тур
08.03.2021 08 марта 2021 пн 21:00
Челси
2 : 0
Эвертон
08.03.2021 08 марта 2021 пн 21:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 27 тур
Челси
2
Эвертон
0
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 27 тур
04.03.2021 04 марта 2021 чт 23:15
Ливерпуль
0 : 1
Челси
04.03.2021 04 марта 2021 чт 23:15
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 29 тур
Ливерпуль
0
Челси
1
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 29 тур
28.02.2021 28 февр. 2021 вс 19:30
Челси
0 : 0
Манчестер Юнайтед
28.02.2021 28 февр. 2021 вс 19:30
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 26 тур
Челси
0
Манчестер Юнайтед
0
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 26 тур
20.02.2021 20 февр. 2021 сб 15:30
Саутгемптон
1 : 1
Челси
20.02.2021 20 февр. 2021 сб 15:30
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 25 тур
Саутгемптон
1
Челси
1
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 25 тур
15.02.2021 15 февр. 2021 пн 23:00
Челси
2 : 0
Ньюкасл Юнайтед
15.02.2021 15 февр. 2021 пн 23:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 24 тур
Челси
2
Ньюкасл Юнайтед
0
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 24 тур
07.02.2021 07 февр. 2021 вс 22:15
Шеффилд Юнайтед
1 : 2
Челси
07.02.2021 07 февр. 2021 вс 22:15
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 23 тур
Шеффилд Юнайтед
1
Челси
2
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 23 тур
04.02.2021 04 февр. 2021 чт 23:00
Тоттенхэм
0 : 1
Челси
88'
88'
88'
04.02.2021 04 февр. 2021 чт 23:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 22 тур
Тоттенхэм
0
Челси
1
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 22 тур
31.01.2021 31 янв. 2021 вс 15:00
Челси
2 : 0
Бернли
40'
40'
40'
31.01.2021 31 янв. 2021 вс 15:00
40'
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 21 тур
Челси
2
Бернли
0
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 21 тур
27.01.2021 27 янв. 2021 ср 21:00
Челси
0 : 0
Вулверхэмптон
27.01.2021 27 янв. 2021 ср 21:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 20 тур
Челси
0
Вулверхэмптон
0
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 20 тур
19.01.2021 19 янв. 2021 вт 23:15
Лестер Сити
2 : 0
Челси
19.01.2021 19 янв. 2021 вт 23:15
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 18 тур
Лестер Сити
2
Челси
0
был в запасе
16.01.2021 16 янв. 2021 сб 20:30
Фулхэм
0 : 1
Челси
90'
90'
90'
16.01.2021 16 янв. 2021 сб 20:30
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 19 тур
Фулхэм
0
Челси
1
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 19 тур
03.01.2021 03 янв. 2021 вс 19:30
Челси
1 : 3
Манчестер Сити
03.01.2021 03 янв. 2021 вс 19:30
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 17 тур
Челси
1
Манчестер Сити
3
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 17 тур
28.12.2020 28 дек. 2020 пн 20:30
Челси
1 : 1
Астон Вилла
45'
45'
45'
28.12.2020 28 дек. 2020 пн 20:30
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 16 тур
Челси
1
Астон Вилла
1
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 16 тур
26.12.2020 26 дек. 2020 сб 20:30
Арсенал
3 : 1
Челси
26.12.2020 26 дек. 2020 сб 20:30
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 15 тур
Арсенал
3
Челси
1
был в запасе
21.12.2020 21 дек. 2020 пн 23:00
Челси
3 : 0
Вест Хэм
21.12.2020 21 дек. 2020 пн 23:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 14 тур
Челси
3
Вест Хэм
0
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 14 тур
15.12.2020 15 дек. 2020 вт 21:00
Вулверхэмптон
2 : 1
Челси
15.12.2020 15 дек. 2020 вт 21:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 13 тур
Вулверхэмптон
2
Челси
1
был в запасе
12.12.2020 12 дек. 2020 сб 23:00
Эвертон
1 : 0
Челси
12.12.2020 12 дек. 2020 сб 23:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Эвертон
1
Челси
0
был в запасе