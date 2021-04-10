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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Сезар Аспиликуэта
№28
Защитник
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Команда
Челси
Гражданство
Испания
Дата рождения
28 авг. 1989 (31) год
Рост
178
Вес
70
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига чемпионов плей-офф
англия. премьер-лига
англия. кубок
лига чемпионов групповой этап
лига европы плей-офф
лига европы групповой этап
лига чемпионов квалификация
лига европы квалификация
лига чемпионов
франция. лига 1
испания. примера
Сезон:
2020/2021
2019/2020
2018/2019
2017/2018
2016/2017
2015/2016
2014/2015
2013/2014
2012/2013
10.04.2021
10 апр. 2021
сб
19:30
Кристал Пэлас
-:-
Челси
10.04.2021
10 апр. 2021
сб
19:30
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 31 тур
Кристал Пэлас
-
Челси
-
03.04.2021
03 апр. 2021
сб
14:30
Челси
2 : 5
Вест Бромвич
03.04.2021
03 апр. 2021
сб
14:30
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 30 тур
Челси
2
Вест Бромвич
5
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 30 тур
13.03.2021
13 марта 2021
сб
15:30
Лидс
0 : 0
Челси
13.03.2021
13 марта 2021
сб
15:30
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 28 тур
Лидс
0
Челси
0
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 28 тур
08.03.2021
08 марта 2021
пн
21:00
Челси
2 : 0
Эвертон
08.03.2021
08 марта 2021
пн
21:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 27 тур
Челси
2
Эвертон
0
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 27 тур
04.03.2021
04 марта 2021
чт
23:15
Ливерпуль
0 : 1
Челси
04.03.2021
04 марта 2021
чт
23:15
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 29 тур
Ливерпуль
0
Челси
1
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 29 тур
28.02.2021
28 февр. 2021
вс
19:30
Челси
0 : 0
Манчестер Юнайтед
28.02.2021
28 февр. 2021
вс
19:30
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 26 тур
Челси
0
Манчестер Юнайтед
0
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 26 тур
20.02.2021
20 февр. 2021
сб
15:30
Саутгемптон
1 : 1
Челси
20.02.2021
20 февр. 2021
сб
15:30
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 25 тур
Саутгемптон
1
Челси
1
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 25 тур
15.02.2021
15 февр. 2021
пн
23:00
Челси
2 : 0
Ньюкасл Юнайтед
15.02.2021
15 февр. 2021
пн
23:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 24 тур
Челси
2
Ньюкасл Юнайтед
0
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 24 тур
07.02.2021
07 февр. 2021
вс
22:15
Шеффилд Юнайтед
1 : 2
Челси
07.02.2021
07 февр. 2021
вс
22:15
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 23 тур
Шеффилд Юнайтед
1
Челси
2
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 23 тур
04.02.2021
04 февр. 2021
чт
23:00
Тоттенхэм
0 : 1
Челси
88'
88'
88'
04.02.2021
04 февр. 2021
чт
23:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 22 тур
Тоттенхэм
0
Челси
1
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 22 тур
31.01.2021
31 янв. 2021
вс
15:00
Челси
2 : 0
Бернли
40'
40'
40'
31.01.2021
31 янв. 2021
вс
15:00
40'
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 21 тур
Челси
2
Бернли
0
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 21 тур
27.01.2021
27 янв. 2021
ср
21:00
Челси
0 : 0
Вулверхэмптон
27.01.2021
27 янв. 2021
ср
21:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 20 тур
Челси
0
Вулверхэмптон
0
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 20 тур
19.01.2021
19 янв. 2021
вт
23:15
Лестер Сити
2 : 0
Челси
19.01.2021
19 янв. 2021
вт
23:15
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 18 тур
Лестер Сити
2
Челси
0
был в запасе
16.01.2021
16 янв. 2021
сб
20:30
Фулхэм
0 : 1
Челси
90'
90'
90'
16.01.2021
16 янв. 2021
сб
20:30
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 19 тур
Фулхэм
0
Челси
1
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 19 тур
03.01.2021
03 янв. 2021
вс
19:30
Челси
1 : 3
Манчестер Сити
03.01.2021
03 янв. 2021
вс
19:30
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 17 тур
Челси
1
Манчестер Сити
3
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 17 тур
28.12.2020
28 дек. 2020
пн
20:30
Челси
1 : 1
Астон Вилла
45'
45'
45'
28.12.2020
28 дек. 2020
пн
20:30
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 16 тур
Челси
1
Астон Вилла
1
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 16 тур
26.12.2020
26 дек. 2020
сб
20:30
Арсенал
3 : 1
Челси
26.12.2020
26 дек. 2020
сб
20:30
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 15 тур
Арсенал
3
Челси
1
был в запасе
21.12.2020
21 дек. 2020
пн
23:00
Челси
3 : 0
Вест Хэм
21.12.2020
21 дек. 2020
пн
23:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 14 тур
Челси
3
Вест Хэм
0
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 14 тур
15.12.2020
15 дек. 2020
вт
21:00
Вулверхэмптон
2 : 1
Челси
15.12.2020
15 дек. 2020
вт
21:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 13 тур
Вулверхэмптон
2
Челси
1
был в запасе
12.12.2020
12 дек. 2020
сб
23:00
Эвертон
1 : 0
Челси
12.12.2020
12 дек. 2020
сб
23:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Эвертон
1
Челси
0
был в запасе
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