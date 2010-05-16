Роберто (Роберто Фернандес)
№13
Вратарь
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Команда
Луго
Гражданство
Испания
Дата рождения
23 янв. 1979 (42) года
Рост
181
Вес
76
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
16.05.2010 16 мая 2010 вс 20:00
Осасуна
1 : 1
Херес
16.05.2010 16 мая 2010 вс 20:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 38 тур
Осасуна
1
Херес
1
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 38 тур
08.05.2010 08 мая 2010 сб 22:00
Эспаньол
2 : 1
Осасуна
08.05.2010 08 мая 2010 сб 22:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 37 тур
Эспаньол
2
Осасуна
1
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 37 тур
05.05.2010 05 мая 2010 ср 21:00
Осасуна
3 : 1
Депортиво
05.05.2010 05 мая 2010 ср 21:00
был в запасе
Испания. Примера, 36 тур
Осасуна
3
Депортиво
1
был в запасе
02.05.2010 02 мая 2010 вс 20:00
Реал
3 : 2
Осасуна
02.05.2010 02 мая 2010 вс 20:00
был в запасе
Испания. Примера, 35 тур
Реал
3
Осасуна
2
был в запасе
19.04.2010 19 апр. 2010 пн 22:00
Мальорка
2 : 0
Осасуна
19.04.2010 19 апр. 2010 пн 22:00
был в запасе
Испания. Примера, 33 тур
Мальорка
2
Осасуна
0
был в запасе
14.04.2010 14 апр. 2010 ср 21:00
Осасуна
2 : 2
Малага
14.04.2010 14 апр. 2010 ср 21:00
был в запасе
Испания. Примера, 32 тур
Осасуна
2
Малага
2
был в запасе
11.04.2010 11 апр. 2010 вс 18:00
Осасуна
2 : 0
Сарагоса
11.04.2010 11 апр. 2010 вс 18:00
был в запасе
Испания. Примера, 31 тур
Осасуна
2
Сарагоса
0
был в запасе
04.04.2010 04 апр. 2010 вс 18:00
Валенсия
3 : 0
Осасуна
04.04.2010 04 апр. 2010 вс 18:00
был в запасе
Испания. Примера, 30 тур
Валенсия
3
Осасуна
0
был в запасе
28.03.2010 28 марта 2010 вс 18:00
Осасуна
1 : 0
Альмерия
28.03.2010 28 марта 2010 вс 18:00
был в запасе
Испания. Примера, 29 тур
Осасуна
1
Альмерия
0
был в запасе
21.03.2010 21 марта 2010 вс 19:00
Осасуна
1 : 3
Расинг
21.03.2010 21 марта 2010 вс 19:00
был в запасе
Испания. Примера, 27 тур
Осасуна
1
Расинг
3
был в запасе
15.03.2010 15 марта 2010 пн 23:00
Атлетико
1 : 0
Осасуна
15.03.2010 15 марта 2010 пн 23:00
был в запасе
Испания. Примера, 26 тур
Атлетико
1
Осасуна
0
был в запасе
07.03.2010 07 марта 2010 вс 19:00
Осасуна
0 : 0
Хетафе
07.03.2010 07 марта 2010 вс 19:00
был в запасе
Испания. Примера, 25 тур
Осасуна
0
Хетафе
0
был в запасе
28.02.2010 28 февр. 2010 вс 19:00
Спортинг
3 : 2
Осасуна
28.02.2010 28 февр. 2010 вс 19:00
был в запасе
Испания. Примера, 24 тур
Спортинг
3
Осасуна
2
был в запасе
21.02.2010 21 февр. 2010 вс 19:00
Осасуна
1 : 1
Вальядолид
21.02.2010 21 февр. 2010 вс 19:00
был в запасе
Испания. Примера, 23 тур
Осасуна
1
Вальядолид
1
был в запасе
14.02.2010 14 февр. 2010 вс 21:00
Севилья
1 : 0
Осасуна
14.02.2010 14 февр. 2010 вс 21:00
был в запасе
Испания. Примера, 22 тур
Севилья
1
Осасуна
0
был в запасе
07.02.2010 07 февр. 2010 вс 19:00
Осасуна
1 : 0
Тенерифе
07.02.2010 07 февр. 2010 вс 19:00
был в запасе
Испания. Примера, 21 тур
Осасуна
1
Тенерифе
0
был в запасе
31.01.2010 31 янв. 2010 вс 19:00
Вильярреал
0 : 2
Осасуна
31.01.2010 31 янв. 2010 вс 19:00
был в запасе
Испания. Примера, 20 тур
Вильярреал
0
Осасуна
2
был в запасе
24.01.2010 24 янв. 2010 вс 19:00
Херес
1 : 2
Осасуна
24.01.2010 24 янв. 2010 вс 19:00
был в запасе
Испания. Примера, 19 тур
Херес
1
Осасуна
2
был в запасе
16.01.2010 16 янв. 2010 сб 20:00
Осасуна
2 : 0
Эспаньол
16.01.2010 16 янв. 2010 сб 20:00
был в запасе
Испания. Примера, 18 тур
Осасуна
2
Эспаньол
0
был в запасе
10.01.2010 10 янв. 2010 вс 19:00
Депортиво
1 : 0
Осасуна
10.01.2010 10 янв. 2010 вс 19:00
был в запасе
Испания. Примера, 17 тур
Депортиво
1
Осасуна
0
был в запасе