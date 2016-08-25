Масуд Шоджаеи
№8
Полузащитник
Подписаться
Команда
АЕК
Гражданство
Иран
Дата рождения
9 июня 1984 (36) лет
Рост
184
Вес
79
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
25.08.2016 25 авг. 2016 чт 21:00
Спарта
3 : 2
Сендерийск
35'
35'
35'
25.08.2016 25 авг. 2016 чт 21:00
35'
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Квалификация, 4 раунд
Спарта
3
Сендерийск
2
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Квалификация, 4 раунд
04.08.2016 04 авг. 2016 чт 21:45
Вест Хэм
3 : 0
Домжале
47'
47'
47'
04.08.2016 04 авг. 2016 чт 21:45
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Квалификация, 3 раунд
Вест Хэм
3
Домжале
0
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Квалификация, 3 раунд
30.06.2016 30 июня 2016 чт 21:00
Домжале
3 : 1
Луситанс
26'
26'
26'
30.06.2016 30 июня 2016 чт 21:00
26'
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Квалификация, 1 раунд
Домжале
3
Луситанс
1
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Квалификация, 1 раунд