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Материалы
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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
Масуд Шоджаеи
№8
Полузащитник
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Команда
АЕК
Гражданство
Иран
Дата рождения
9 июня 1984 (36) лет
Рост
184
Вес
79
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы квалификация
германия. кубок
испания. примера
Сезон:
2016/2017
25.08.2016
25 авг. 2016
чт
21:00
Спарта
3 : 2
Сендерийск
35'
35'
35'
25.08.2016
25 авг. 2016
чт
21:00
35'
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Квалификация, 4 раунд
Спарта
3
Сендерийск
2
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Квалификация, 4 раунд
04.08.2016
04 авг. 2016
чт
21:45
Вест Хэм
3 : 0
Домжале
47'
47'
47'
04.08.2016
04 авг. 2016
чт
21:45
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Квалификация, 3 раунд
Вест Хэм
3
Домжале
0
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Квалификация, 3 раунд
30.06.2016
30 июня 2016
чт
21:00
Домжале
3 : 1
Луситанс
26'
26'
26'
30.06.2016
30 июня 2016
чт
21:00
26'
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Квалификация, 1 раунд
Домжале
3
Луситанс
1
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Квалификация, 1 раунд