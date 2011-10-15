Надаль (Томеу Надаль)
№30
Вратарь
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Команда
Химнастик
Гражданство
Испания
Дата рождения
8 февр. 1989 (32) года
Рост
190
Вес
82
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
15.10.2011 15 окт. 2011 сб 19:00
Хетафе
0 : 0
Вильярреал
15.10.2011 15 окт. 2011 сб 19:00
был в запасе
Испания. Примера, 8 тур
Хетафе
0
Вильярреал
0
был в запасе
01.10.2011 01 окт. 2011 сб 22:59
Малага
3 : 2
Хетафе
01.10.2011 01 окт. 2011 сб 22:59
был в запасе
Испания. Примера, 7 тур
Малага
3
Хетафе
2
был в запасе