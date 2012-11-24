Лента
Матч-центр
Мой гол
Виды спорта:
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Баскетбол
Бокс
Кино
Формула 1
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Лента
Матч-центр
Мой гол
Коронавирус
Материалы
Новости
Футбол
Материалы
Новости
Матчи
Роберт Левандовски
Маркос Аоас Корреа
Криштиану Роналду
Неймар Да Силва
Килиан Мбаппе
Александр Кокорин
Эрлинг Браут Холанд
Винисиус Жуниор
Квинси Промес
Артем Дзюба
Джером Боатенг
Россия
Словакия
США
Мальта
Нидерланды
Германия
Египет
Япония
Чехия
Франция
Китай
Ливерпуль
Краснодар
Манчестер Сити
Зенит
Спартак
Реал
Бавария
Тоттенхэм
ЦСКА
Фиорентина
Барселона
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Кубок России
ФНЛ
Кубок Англии
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Хоган Эфрейм
№22
Полузащитник
Подписаться
Команда
Гражданство
Англия
Дата рождения
31 марта 1988 (33) года
Рост
175
Вес
70
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
англия. премьер-лига
англия. кубок
Сезон:
2012/2013
2011/2012
24.11.2012
24 нояб. 2012
сб
18:00
Манчестер Юнайтед
3 : 1
Куинз Парк Рейнджерс
24.11.2012
24 нояб. 2012
сб
18:00
был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 13 тур
Манчестер Юнайтед
3
Куинз Парк Рейнджерс
1
был в запасе
27.10.2012
27 окт. 2012
сб
17:00
Арсенал
1 : 0
Куинз Парк Рейнджерс
27.10.2012
27 окт. 2012
сб
17:00
минуты: 78' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 9 тур
Арсенал
1
Куинз Парк Рейнджерс
0
минуты: 78' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 9 тур
01.10.2012
01 окт. 2012
пн
22:00
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 2
Вест Хэм
01.10.2012
01 окт. 2012
пн
22:00
был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 6 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1
Вест Хэм
2
был в запасе