Хоган Эфрейм
№22
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Англия
Дата рождения
31 марта 1988 (33) года
Рост
175
Вес
70
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
24.11.2012 24 нояб. 2012 сб 18:00
Манчестер Юнайтед
3 : 1
Куинз Парк Рейнджерс
24.11.2012 24 нояб. 2012 сб 18:00
был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 13 тур
Манчестер Юнайтед
3
Куинз Парк Рейнджерс
1
был в запасе
27.10.2012 27 окт. 2012 сб 17:00
Арсенал
1 : 0
Куинз Парк Рейнджерс
27.10.2012 27 окт. 2012 сб 17:00
минуты: 78' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 9 тур
Арсенал
1
Куинз Парк Рейнджерс
0
минуты: 78' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 9 тур
01.10.2012 01 окт. 2012 пн 22:00
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 2
Вест Хэм
01.10.2012 01 окт. 2012 пн 22:00
был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 6 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1
Вест Хэм
2
был в запасе