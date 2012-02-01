Анджело Баланта
№31
Нападающий
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Команда
Гражданство
Колумбия
Дата рождения
1 июля 1990 (30) лет
Рост
178
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
01.02.2012 01 февр. 2012 ср 22:45
Астон Вилла
2 : 2
Куинз Парк Рейнджерс
01.02.2012 01 февр. 2012 ср 22:45
был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 23 тур
Астон Вилла
2
Куинз Парк Рейнджерс
2
был в запасе