Каспарс Горкшс
№31
Защитник
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Команда
Гражданство
Латвия
Дата рождения
6 нояб. 1981 (39) лет
Рост
191
Вес
86
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
19.05.2013 19 мая 2013 вс 18:00
Вест Хэм
4 : 2
Рединг
19.05.2013 19 мая 2013 вс 18:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 38 тур
Вест Хэм
4
Рединг
2
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 38 тур
22.12.2012 22 дек. 2012 сб 18:00
Манчестер Сити
1 : 0
Рединг
22.12.2012 22 дек. 2012 сб 18:00
был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 18 тур
Манчестер Сити
1
Рединг
0
был в запасе
17.12.2012 17 дек. 2012 пн 22:59
Рединг
2 : 5
Арсенал
17.12.2012 17 дек. 2012 пн 22:59
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 17 тур
Рединг
2
Арсенал
5
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 17 тур
11.12.2012 11 дек. 2012 вт 22:45
Сандерленд
3 : 0
Рединг
11.12.2012 11 дек. 2012 вт 22:45
был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 2 тур
Сандерленд
3
Рединг
0
был в запасе
24.11.2012 24 нояб. 2012 сб 18:00
Уиган Атлетик
3 : 2
Рединг
24.11.2012 24 нояб. 2012 сб 18:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 13 тур
Уиган Атлетик
3
Рединг
2
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 13 тур
17.11.2012 17 нояб. 2012 сб 18:00
Рединг
2 : 1
Эвертон
31'
31'
31'
17.11.2012 17 нояб. 2012 сб 18:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 12 тур
Рединг
2
Эвертон
1
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 12 тур
10.11.2012 10 нояб. 2012 сб 18:00
Рединг
0 : 0
Норвич Сити
10.11.2012 10 нояб. 2012 сб 18:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 11 тур
Рединг
0
Норвич Сити
0
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 11 тур
04.11.2012 04 нояб. 2012 вс 16:30
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 1
Рединг
16'
16'
16'
04.11.2012 04 нояб. 2012 вс 16:30
16'
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 10 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1
Рединг
1
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 10 тур
27.10.2012 27 окт. 2012 сб 17:00
Рединг
3 : 3
Фулхэм
27.10.2012 27 окт. 2012 сб 17:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 9 тур
Рединг
3
Фулхэм
3
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 9 тур
20.10.2012 20 окт. 2012 сб 17:00
Ливерпуль
1 : 0
Рединг
20.10.2012 20 окт. 2012 сб 17:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 8 тур
Ливерпуль
1
Рединг
0
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 8 тур
06.10.2012 06 окт. 2012 сб 17:00
Суонси
2 : 2
Рединг
06.10.2012 06 окт. 2012 сб 17:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 7 тур
Суонси
2
Рединг
2
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 7 тур
29.09.2012 29 сент. 2012 сб 17:00
Рединг
2 : 2
Ньюкасл Юнайтед
29.09.2012 29 сент. 2012 сб 17:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 6 тур
Рединг
2
Ньюкасл Юнайтед
2
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 6 тур
22.09.2012 22 сент. 2012 сб 17:00
Вест Бромвич
1 : 0
Рединг
22.09.2012 22 сент. 2012 сб 17:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 5 тур
Вест Бромвич
1
Рединг
0
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 5 тур
16.09.2012 16 сент. 2012 вс 18:00
Рединг
1 : 3
Тоттенхэм
16.09.2012 16 сент. 2012 вс 18:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 4 тур
Рединг
1
Тоттенхэм
3
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 4 тур
22.08.2012 22 авг. 2012 ср 21:45
Челси
4 : 2
Рединг
22.08.2012 22 авг. 2012 ср 21:45
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 3 тур
Челси
4
Рединг
2
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 3 тур
18.08.2012 18 авг. 2012 сб 17:00
Рединг
1 : 1
Сток Сити
45'
45'
45'
18.08.2012 18 авг. 2012 сб 17:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 1 тур
Рединг
1
Сток Сити
1
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 1 тур