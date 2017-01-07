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Материалы
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Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Декстер Блэксток
№20
Нападающий
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Команда
Ротерхэм
Гражданство
Англия
Дата рождения
20 мая 1986 (34) года
Рост
188
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
англия. кубок
Сезон:
2016/2017
2015/2016
07.01.2017
07 янв. 2017
сб
18:00
Ротерхэм
2 : 3
Оксфорд
07.01.2017
07 янв. 2017
сб
18:00
был в запасе
Англия. Кубок, 1/32 финала
Ротерхэм
2
Оксфорд
3
был в запасе