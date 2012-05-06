Фитц Холл
№17
Защитник
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Команда
Гражданство
Англия
Дата рождения
20 дек. 1980 (40) лет
Рост
193
Вес
82
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
06.05.2012 06 мая 2012 вс 16:00
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 0
Сток Сити
06.05.2012 06 мая 2012 вс 16:00
был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 37 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1
Сток Сити
0
был в запасе
11.02.2012 11 февр. 2012 сб 18:00
Блэкберн
3 : 2
Куинз Парк Рейнджерс
11.02.2012 11 февр. 2012 сб 18:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 25 тур
Блэкберн
3
Куинз Парк Рейнджерс
2
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 25 тур
04.02.2012 04 февр. 2012 сб 18:00
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 2
Вулверхэмптон
04.02.2012 04 февр. 2012 сб 18:00
минуты: 65' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 24 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1
Вулверхэмптон
2
минуты: 65' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 24 тур
01.02.2012 01 февр. 2012 ср 22:45
Астон Вилла
2 : 2
Куинз Парк Рейнджерс
01.02.2012 01 февр. 2012 ср 22:45
был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 23 тур
Астон Вилла
2
Куинз Парк Рейнджерс
2
был в запасе
21.01.2012 21 янв. 2012 сб 18:00
Куинз Парк Рейнджерс
3 : 1
Уиган Атлетик
21.01.2012 21 янв. 2012 сб 18:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 22 тур
Куинз Парк Рейнджерс
3
Уиган Атлетик
1
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 22 тур
15.01.2012 15 янв. 2012 вс 16:30
Ньюкасл Юнайтед
1 : 0
Куинз Парк Рейнджерс
15.01.2012 15 янв. 2012 вс 16:30
был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 21 тур
Ньюкасл Юнайтед
1
Куинз Парк Рейнджерс
0
был в запасе
27.12.2011 27 дек. 2011 вт 20:00
Суонси
1 : 1
Куинз Парк Рейнджерс
27.12.2011 27 дек. 2011 вт 20:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 18 тур
Суонси
1
Куинз Парк Рейнджерс
1
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 18 тур
21.12.2011 21 дек. 2011 ср 22:59
Куинз Парк Рейнджерс
2 : 3
Сандерленд
21.12.2011 21 дек. 2011 ср 22:59
минуты: 80' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 17 тур
Куинз Парк Рейнджерс
2
Сандерленд
3
минуты: 80' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 17 тур
26.11.2011 26 нояб. 2011 сб 18:00
Норвич Сити
2 : 1
Куинз Парк Рейнджерс
26.11.2011 26 нояб. 2011 сб 18:00
был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 13 тур
Норвич Сити
2
Куинз Парк Рейнджерс
1
был в запасе
30.10.2011 30 окт. 2011 вс 19:00
Тоттенхэм
3 : 1
Куинз Парк Рейнджерс
30.10.2011 30 окт. 2011 вс 19:00
минуты: 1' - 10'
Англия. Премьер-Лига, 10 тур
Тоттенхэм
3
Куинз Парк Рейнджерс
1
минуты: 1' - 10' / Англия. Премьер-Лига, 10 тур
23.10.2011 23 окт. 2011 вс 18:00
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 0
Челси
23.10.2011 23 окт. 2011 вс 18:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 9 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1
Челси
0
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 9 тур
15.10.2011 15 окт. 2011 сб 17:00
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 1
Блэкберн
23'
23'
23'
15.10.2011 15 окт. 2011 сб 17:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 8 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1
Блэкберн
1
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 8 тур
02.10.2011 02 окт. 2011 вс 17:00
Фулхэм
6 : 0
Куинз Парк Рейнджерс
61'
61'
61'
02.10.2011 02 окт. 2011 вс 17:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 7 тур
Фулхэм
6
Куинз Парк Рейнджерс
0
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 7 тур
25.09.2011 25 сент. 2011 вс 18:00
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 1
Астон Вилла
25.09.2011 25 сент. 2011 вс 18:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 6 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1
Астон Вилла
1
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 6 тур
17.09.2011 17 сент. 2011 сб 17:00
Вулверхэмптон
0 : 3
Куинз Парк Рейнджерс
17.09.2011 17 сент. 2011 сб 17:00
минуты: 83' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 5 тур
Вулверхэмптон
0
Куинз Парк Рейнджерс
3
минуты: 83' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 5 тур
12.09.2011 12 сент. 2011 пн 22:00
Куинз Парк Рейнджерс
0 : 0
Ньюкасл Юнайтед
12.09.2011 12 сент. 2011 пн 22:00
был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 4 тур
Куинз Парк Рейнджерс
0
Ньюкасл Юнайтед
0
был в запасе
27.08.2011 27 авг. 2011 сб 14:30
Уиган Атлетик
2 : 0
Куинз Парк Рейнджерс
27.08.2011 27 авг. 2011 сб 14:30
минуты: 1' - 61'
Англия. Премьер-Лига, 3 тур
Уиган Атлетик
2
Куинз Парк Рейнджерс
0
минуты: 1' - 61' / Англия. Премьер-Лига, 3 тур
20.08.2011 20 авг. 2011 сб 17:00
Эвертон
0 : 1
Куинз Парк Рейнджерс
39'
39'
39'
20.08.2011 20 авг. 2011 сб 17:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 2 тур
Эвертон
0
Куинз Парк Рейнджерс
1
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 2 тур
13.08.2011 13 авг. 2011 сб 17:00
Куинз Парк Рейнджерс
0 : 4
Болтон
13.08.2011 13 авг. 2011 сб 17:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 1 тур
Куинз Парк Рейнджерс
0
Болтон
4
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 1 тур