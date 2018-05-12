Юджен Полански
№8
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Польша
Дата рождения
17 марта 1986 (35) лет
Рост
183
Вес
78
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
12.05.2018 12 мая 2018 сб 16:30
Хоффенхайм
3 : 1
Боруссия
12.05.2018 12 мая 2018 сб 16:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 34 тур
Хоффенхайм
3
Боруссия
1
был в запасе
05.05.2018 05 мая 2018 сб 16:30
Штутгарт
2 : 0
Хоффенхайм
05.05.2018 05 мая 2018 сб 16:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 33 тур
Штутгарт
2
Хоффенхайм
0
был в запасе
27.04.2018 27 апр. 2018 пт 21:30
Хоффенхайм
3 : 1
Ганновер-96
27.04.2018 27 апр. 2018 пт 21:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 32 тур
Хоффенхайм
3
Ганновер-96
1
был в запасе
21.04.2018 21 апр. 2018 сб 16:30
РБ Лейпциг
2 : 5
Хоффенхайм
21.04.2018 21 апр. 2018 сб 16:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 31 тур
РБ Лейпциг
2
Хоффенхайм
5
был в запасе
14.04.2018 14 апр. 2018 сб 16:30
Хоффенхайм
2 : 0
Гамбург
14.04.2018 14 апр. 2018 сб 16:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 30 тур
Хоффенхайм
2
Гамбург
0
был в запасе
08.04.2018 08 апр. 2018 вс 19:00
Айнтрахт
1 : 1
Хоффенхайм
08.04.2018 08 апр. 2018 вс 19:00
был в запасе
Германия. Бундеслига, 29 тур
Айнтрахт
1
Хоффенхайм
1
был в запасе
31.03.2018 31 марта 2018 сб 16:30
Хоффенхайм
6 : 0
Кельн
31.03.2018 31 марта 2018 сб 16:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 28 тур
Хоффенхайм
6
Кельн
0
был в запасе
17.03.2018 17 марта 2018 сб 17:30
Боруссия
3 : 3
Хоффенхайм
17.03.2018 17 марта 2018 сб 17:30
минуты: 1' - 90'
Германия. Бундеслига, 27 тур
Боруссия
3
Хоффенхайм
3
минуты: 1' - 90' / Германия. Бундеслига, 27 тур
10.03.2018 10 марта 2018 сб 17:30
Хоффенхайм
3 : 0
Вольфсбург
68'
68'
68'
10.03.2018 10 марта 2018 сб 17:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 26 тур
Хоффенхайм
3
Вольфсбург
0
был в запасе
03.03.2018 03 марта 2018 сб 17:30
Аугсбург
0 : 2
Хоффенхайм
03.03.2018 03 марта 2018 сб 17:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 25 тур
Аугсбург
0
Хоффенхайм
2
был в запасе
17.02.2018 17 февр. 2018 сб 20:30
Шальке-04
2 : 1
Хоффенхайм
17.02.2018 17 февр. 2018 сб 20:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 23 тур
Шальке-04
2
Хоффенхайм
1
был в запасе
10.02.2018 10 февр. 2018 сб 17:30
Хоффенхайм
4 : 2
Майнц
10.02.2018 10 февр. 2018 сб 17:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 22 тур
Хоффенхайм
4
Майнц
2
был в запасе
03.02.2018 03 февр. 2018 сб 17:30
Герта
1 : 1
Хоффенхайм
03.02.2018 03 февр. 2018 сб 17:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 21 тур
Герта
1
Хоффенхайм
1
был в запасе
20.01.2018 20 янв. 2018 сб 17:30
Хоффенхайм
1 : 4
Байер
20.01.2018 20 янв. 2018 сб 17:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 19 тур
Хоффенхайм
1
Байер
4
был в запасе
13.01.2018 13 янв. 2018 сб 17:30
Вердер
1 : 1
Хоффенхайм
13.01.2018 13 янв. 2018 сб 17:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 18 тур
Вердер
1
Хоффенхайм
1
был в запасе
16.12.2017 16 дек. 2017 сб 20:30
Боруссия
2 : 1
Хоффенхайм
16.12.2017 16 дек. 2017 сб 20:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 17 тур
Боруссия
2
Хоффенхайм
1
был в запасе
18.11.2017 18 нояб. 2017 сб 17:30
Хоффенхайм
1 : 1
Айнтрахт
18.11.2017 18 нояб. 2017 сб 17:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 12 тур
Хоффенхайм
1
Айнтрахт
1
был в запасе
05.11.2017 05 нояб. 2017 вс 17:30
Кельн
0 : 3
Хоффенхайм
05.11.2017 05 нояб. 2017 вс 17:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 11 тур
Кельн
0
Хоффенхайм
3
был в запасе
28.10.2017 28 окт. 2017 сб 16:30
Хоффенхайм
1 : 3
Боруссия
28.10.2017 28 окт. 2017 сб 16:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 10 тур
Хоффенхайм
1
Боруссия
3
был в запасе
22.10.2017 22 окт. 2017 вс 19:00
Вольфсбург
1 : 1
Хоффенхайм
22.10.2017 22 окт. 2017 вс 19:00
был в запасе
Германия. Бундеслига, 9 тур
Вольфсбург
1
Хоффенхайм
1
был в запасе