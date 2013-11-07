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Материалы
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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
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Олимпиада
Якобо (Якобо Санс)
№1
Вратарь
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Команда
Тенерифе
Гражданство
Испания
Дата рождения
10 июля 1983 (37) лет
Рост
193
Вес
85
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы групповой этап
лига чемпионов
испания. примера
Сезон:
2013/2014
07.11.2013
07 нояб. 2013
чт
23:05
Маккаби
0 : 0
ПАОК
07.11.2013
07 нояб. 2013
чт
23:05
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 4 тур
Маккаби
0
ПАОК
0
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 4 тур
24.10.2013
24 окт. 2013
чт
20:00
ПАОК
3 : 2
Маккаби
24.10.2013
24 окт. 2013
чт
20:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 3 тур
ПАОК
3
Маккаби
2
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 3 тур
03.10.2013
03 окт. 2013
чт
20:00
АЗ Алкмаар
1 : 1
ПАОК
03.10.2013
03 окт. 2013
чт
20:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 2 тур
АЗ Алкмаар
1
ПАОК
1
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 2 тур
19.09.2013
19 сент. 2013
чт
22:05
ПАОК
2 : 1
Шахтер
19.09.2013
19 сент. 2013
чт
22:05
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 1 тур
ПАОК
2
Шахтер
1
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 1 тур