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Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Пабло Оливейра
№28
Защитник
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Команда
Рекреативо
Гражданство
Испания
Дата рождения
8 марта 1987 (34) года
Рост
182
Вес
75
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
испания. примера
Сезон:
2008/2009
14.12.2008
14 дек. 2008
вс
19:00
Рекреативо
1 : 0
Осасуна
14.12.2008
14 дек. 2008
вс
19:00
был в запасе
Испания. Примера, 15 тур
Рекреативо
1
Осасуна
0
был в запасе