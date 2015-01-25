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Материалы
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Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Адриан Колунга
№27
Нападающий
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Команда
Гражданство
Испания
Дата рождения
17 нояб. 1984 (36) лет
Рост
169
Вес
64
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
англия. кубок
испания. примера
лига европы групповой этап
Сезон:
2014/2015
25.01.2015
25 янв. 2015
вс
19:00
Брайтон & Хов
2 : 3
Арсенал
25.01.2015
25 янв. 2015
вс
19:00
минуты: 82' - 90'
Англия. Кубок, 4 раунд
Брайтон & Хов
2
Арсенал
3
минуты: 82' - 90' / Англия. Кубок, 4 раунд