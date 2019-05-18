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Материалы
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Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
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Теннис
Олимпиада
Хави Фуэго
№18
Полузащитник
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Команда
Спортинг
Гражданство
Испания
Дата рождения
4 янв. 1984 (37) лет
Рост
181
Вес
76
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
испания. примера
лига европы плей-офф
испания. кубок
лига европы групповой этап
лига чемпионов групповой этап
лига чемпионов квалификация
лига европы квалификация
Сезон:
2018/2019
2017/2018
2016/2017
2015/2016
2014/2015
2013/2014
2012/2013
2011/2012
2008/2009
18.05.2019
18 мая 2019
сб
17:15
Хетафе
2 : 2
Вильярреал
18.05.2019
18 мая 2019
сб
17:15
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 38 тур
Хетафе
2
Вильярреал
2
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 38 тур
12.05.2019
12 мая 2019
вс
19:30
Вильярреал
1 : 0
Эйбар
12.05.2019
12 мая 2019
вс
19:30
был в запасе
Испания. Примера, 37 тур
Вильярреал
1
Эйбар
0
был в запасе
05.05.2019
05 мая 2019
вс
17:15
Реал
3 : 2
Вильярреал
05.05.2019
05 мая 2019
вс
17:15
был в запасе
Испания. Примера, 36 тур
Реал
3
Вильярреал
2
был в запасе
24.02.2019
24 февр. 2019
вс
18:15
Атлетико
2 : 0
Вильярреал
24.02.2019
24 февр. 2019
вс
18:15
был в запасе
Испания. Примера, 25 тур
Атлетико
2
Вильярреал
0
был в запасе
08.02.2019
08 февр. 2019
пт
23:00
Вальядолид
0 : 0
Вильярреал
08.02.2019
08 февр. 2019
пт
23:00
был в запасе
Испания. Примера, 23 тур
Вальядолид
0
Вильярреал
0
был в запасе
03.02.2019
03 февр. 2019
вс
14:00
Вильярреал
2 : 2
Эспаньол
03.02.2019
03 февр. 2019
вс
14:00
был в запасе
Испания. Примера, 22 тур
Вильярреал
2
Эспаньол
2
был в запасе
12.01.2019
12 янв. 2019
сб
22:45
Вильярреал
1 : 2
Хетафе
12.01.2019
12 янв. 2019
сб
22:45
был в запасе
Испания. Примера, 19 тур
Вильярреал
1
Хетафе
2
был в запасе
06.01.2019
06 янв. 2019
вс
14:00
Эйбар
0 : 0
Вильярреал
69'
69'
69'
06.01.2019
06 янв. 2019
вс
14:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 18 тур
Эйбар
0
Вильярреал
0
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 18 тур
03.01.2019
03 янв. 2019
чт
23:30
Вильярреал
2 : 2
Реал
03.01.2019
03 янв. 2019
чт
23:30
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 17 тур
Вильярреал
2
Реал
2
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 17 тур
16.12.2018
16 дек. 2018
вс
20:30
Уэска
2 : 2
Вильярреал
16.12.2018
16 дек. 2018
вс
20:30
был в запасе
Испания. Примера, 16 тур
Уэска
2
Вильярреал
2
был в запасе
08.12.2018
08 дек. 2018
сб
20:30
Вильярреал
2 : 3
Сельта
08.12.2018
08 дек. 2018
сб
20:30
был в запасе
Испания. Примера, 15 тур
Вильярреал
2
Сельта
3
был в запасе