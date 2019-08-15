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Материалы
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Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Валерий Федорчук
№25
Полузащитник
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Команда
Мариуполь
Гражданство
Украина
Дата рождения
5 окт. 1988 (32) года
Рост
181
Вес
72
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы квалификация
лига чемпионов групповой этап
лига европы групповой этап
лига европы плей-офф
Сезон:
2019/2020
15.08.2019
15 авг. 2019
чт
21:30
АЗ Алкмаар
4 : 0
Мариуполь
15.08.2019
15 авг. 2019
чт
21:30
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Квалификация, 3 раунд
АЗ Алкмаар
4
Мариуполь
0
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Квалификация, 3 раунд
08.08.2019
08 авг. 2019
чт
20:00
Мариуполь
0 : 0
АЗ Алкмаар
08.08.2019
08 авг. 2019
чт
20:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Квалификация, 3 раунд
Мариуполь
0
АЗ Алкмаар
0
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Квалификация, 3 раунд