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Теннис
Олимпиада
Альберто Буэно
№19
Нападающий
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Команда
Малага
Гражданство
Испания
Дата рождения
20 марта 1988 (33) года
Рост
178
Вес
65
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
испания. примера
лига чемпионов групповой этап
Сезон:
2017/2018
2016/2017
2014/2015
2013/2014
2012/2013
2009/2010
2008/2009
19.05.2018
19 мая 2018
сб
19:30
Малага
0 : 1
Хетафе
19.05.2018
19 мая 2018
сб
19:30
был в запасе
Испания. Примера, 38 тур
Малага
0
Хетафе
1
был в запасе
13.05.2018
13 мая 2018
вс
17:15
Эспаньол
4 : 1
Малага
13.05.2018
13 мая 2018
вс
17:15
был в запасе
Испания. Примера, 37 тур
Эспаньол
4
Малага
1
был в запасе
30.04.2018
30 апр. 2018
пн
22:00
Бетис
2 : 1
Малага
30.04.2018
30 апр. 2018
пн
22:00
был в запасе
Испания. Примера, 35 тур
Бетис
2
Малага
1
был в запасе
22.04.2018
22 апр. 2018
вс
17:15
Малага
2 : 0
Реал Сосьедад
22.04.2018
22 апр. 2018
вс
17:15
был в запасе
Испания. Примера, 34 тур
Малага
2
Реал Сосьедад
0
был в запасе
19.04.2018
19 апр. 2018
чт
22:30
Леванте
1 : 0
Малага
19.04.2018
19 апр. 2018
чт
22:30
был в запасе
Испания. Примера, 33 тур
Леванте
1
Малага
0
был в запасе
15.04.2018
15 апр. 2018
вс
21:45
Малага
1 : 2
Реал
15.04.2018
15 апр. 2018
вс
21:45
был в запасе
Испания. Примера, 32 тур
Малага
1
Реал
2
был в запасе
06.04.2018
06 апр. 2018
пт
22:00
Депортиво
3 : 2
Малага
06.04.2018
06 апр. 2018
пт
22:00
был в запасе
Испания. Примера, 31 тур
Депортиво
3
Малага
2
был в запасе
01.04.2018
01 апр. 2018
вс
19:30
Малага
1 : 0
Вильярреал
01.04.2018
01 апр. 2018
вс
19:30
был в запасе
Испания. Примера, 30 тур
Малага
1
Вильярреал
0
был в запасе
18.03.2018
18 марта 2018
вс
20:30
Сельта
0 : 0
Малага
18.03.2018
18 марта 2018
вс
20:30
был в запасе
Испания. Примера, 29 тур
Сельта
0
Малага
0
был в запасе
03.03.2018
03 марта 2018
сб
20:30
Леганес
2 : 0
Малага
03.03.2018
03 марта 2018
сб
20:30
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 27 тур
Леганес
2
Малага
0
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 27 тур
28.02.2018
28 февр. 2018
ср
21:30
Малага
0 : 1
Севилья
28.02.2018
28 февр. 2018
ср
21:30
был в запасе
Испания. Примера, 26 тур
Малага
0
Севилья
1
был в запасе
17.02.2018
17 февр. 2018
сб
22:45
Малага
1 : 2
Валенсия
17.02.2018
17 февр. 2018
сб
22:45
был в запасе
Испания. Примера, 24 тур
Малага
1
Валенсия
2
был в запасе
10.02.2018
10 февр. 2018
сб
18:15
Малага
0 : 1
Атлетико
10.02.2018
10 февр. 2018
сб
18:15
был в запасе
Испания. Примера, 23 тур
Малага
0
Атлетико
1
был в запасе
05.02.2018
05 февр. 2018
пн
23:00
Лас-Пальмас
1 : 0
Малага
05.02.2018
05 февр. 2018
пн
23:00
был в запасе
Испания. Примера, 22 тур
Лас-Пальмас
1
Малага
0
был в запасе
27.01.2018
27 янв. 2018
сб
20:30
Малага
0 : 0
Жирона
27.01.2018
27 янв. 2018
сб
20:30
был в запасе
Испания. Примера, 21 тур
Малага
0
Жирона
0
был в запасе
22.01.2018
22 янв. 2018
пн
23:00
Эйбар
1 : 1
Малага
22.01.2018
22 янв. 2018
пн
23:00
был в запасе
Испания. Примера, 20 тур
Эйбар
1
Малага
1
был в запасе
12.01.2018
12 янв. 2018
пт
23:00
Хетафе
1 : 0
Малага
12.01.2018
12 янв. 2018
пт
23:00
был в запасе
Испания. Примера, 19 тур
Хетафе
1
Малага
0
был в запасе