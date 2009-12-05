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Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Темитопе Обадейи
№16
Нападающий
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Команда
Килмарнок
Гражданство
Англия
Дата рождения
29 окт. 1989 (31) год
Рост
177
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
англия. премьер-лига
Сезон:
2009/2010
2008/2009
05.12.2009
05 дек. 2009
сб
18:00
Вулверхэмптон
2 : 1
Болтон
05.12.2009
05 дек. 2009
сб
18:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 15 тур
Вулверхэмптон
2
Болтон
1
был в запасе