Фредерик Нимани
№88
Нападающий
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Команда
Гражданство
Франция
Дата рождения
8 окт. 1988 (32) года
Рост
191
Вес
86
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
23.02.2012 23 февр. 2012 чт 21:00
ПАОК
0 : 3
Удинезе
23.02.2012 23 февр. 2012 чт 21:00
минуты: 64' - 90'
Лига Европы Плей-офф, 1/16 финала
ПАОК
0
Удинезе
3
минуты: 64' - 90' / Лига Европы Плей-офф, 1/16 финала
16.02.2012 16 февр. 2012 чт 23:05
Удинезе
0 : 0
ПАОК
16.02.2012 16 февр. 2012 чт 23:05
был в запасе
Лига Европы Плей-офф, 1/16 финала
Удинезе
0
ПАОК
0
был в запасе