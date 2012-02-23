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Материалы
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Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Фредерик Нимани
№88
Нападающий
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Команда
Гражданство
Франция
Дата рождения
8 окт. 1988 (32) года
Рост
191
Вес
86
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы плей-офф
англия. премьер-лига
франция. лига 1
Сезон:
2011/2012
23.02.2012
23 февр. 2012
чт
21:00
ПАОК
0 : 3
Удинезе
23.02.2012
23 февр. 2012
чт
21:00
минуты: 64' - 90'
Лига Европы Плей-офф, 1/16 финала
ПАОК
0
Удинезе
3
минуты: 64' - 90' / Лига Европы Плей-офф, 1/16 финала
16.02.2012
16 февр. 2012
чт
23:05
Удинезе
0 : 0
ПАОК
16.02.2012
16 февр. 2012
чт
23:05
был в запасе
Лига Европы Плей-офф, 1/16 финала
Удинезе
0
ПАОК
0
был в запасе