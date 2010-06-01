Евгений Шмаков
№0
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Украина
Дата рождения
7 июня 1985 (35) лет
Рост
186
Вес
79
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
01.06.2010 01 июня 2010 вт 19:00
Краснодар
3 : 0
Луч
01.06.2010 01 июня 2010 вт 19:00
был в запасе
Россия. Первый дивизион, 13 тур
Краснодар
3
Луч
0
был в запасе
29.04.2010 29 апр. 2010 чт 11:00
Луч
1 : 1
Иртыш
29.04.2010 29 апр. 2010 чт 11:00
минуты: 80' - 90'
Россия. Первый дивизион, 7 тур
Луч
1
Иртыш
1
минуты: 80' - 90' / Россия. Первый дивизион, 7 тур
18.04.2010 18 апр. 2010 вс 17:00
Волга
2 : 2
Луч
18.04.2010 18 апр. 2010 вс 17:00
минуты: 73' - 90'
Россия. Первый дивизион, 5 тур
Волга
2
Луч
2
минуты: 73' - 90' / Россия. Первый дивизион, 5 тур
13.04.2010 13 апр. 2010 вт 12:00
Луч
0 : 1
Кубань (ЛФЛ)
13.04.2010 13 апр. 2010 вт 12:00
минуты: 1' - 61'
Россия. Первый дивизион, 3 тур
Луч
0
Кубань (ЛФЛ)
1
минуты: 1' - 61' / Россия. Первый дивизион, 3 тур
10.04.2010 10 апр. 2010 сб 9:00
Луч
0 : 0
Химки
10.04.2010 10 апр. 2010 сб 9:00
минуты: 1' - 75'
Россия. Первый дивизион, 4 тур
Луч
0
Химки
0
минуты: 1' - 75' / Россия. Первый дивизион, 4 тур
27.03.2010 27 марта 2010 сб 16:00
СКА-Хабаровск
0 : 0
Луч
27.03.2010 27 марта 2010 сб 16:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Первый дивизион, 1 тур
СКА-Хабаровск
0
Луч
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Первый дивизион, 1 тур