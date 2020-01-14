Лента
Матч-центр
Мой гол
Виды спорта:
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Баскетбол
Бокс
Кино
Формула 1
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Лента
Матч-центр
Мой гол
Коронавирус
Материалы
Новости
Футбол
Материалы
Новости
Матчи
Роберт Левандовски
Маркос Аоас Корреа
Криштиану Роналду
Неймар Да Силва
Килиан Мбаппе
Эрлинг Браут Холанд
Александр Кокорин
Винисиус Жуниор
Артем Дзюба
Квинси Промес
Джером Боатенг
Россия
Словакия
США
Япония
Мальта
Египет
Нидерланды
Германия
Франция
Португалия
Китай
Ливерпуль
Краснодар
Манчестер Сити
Зенит
Реал
Спартак
Бавария
ЦСКА
Тоттенхэм
Барселона
Фиорентина
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Кубок России
ФНЛ
Кубок Англии
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Натан Дельфунесо
№7
Нападающий
Подписаться
Команда
Блэкпул
Гражданство
Англия
Дата рождения
2 февр. 1991 (30) лет
Рост
186
Вес
77
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
англия. кубок
англия. премьер-лига
Сезон:
2019/2020
2018/2019
2010/2011
2009/2010
14.01.2020
14 янв. 2020
вт
22:45
Блэкпул
0 : 2
Рединг
14.01.2020
14 янв. 2020
вт
22:45
минуты: 1' - 90'
Англия. Кубок, 1/32 финала
Блэкпул
0
Рединг
2
минуты: 1' - 90' / Англия. Кубок, 1/32 финала
04.01.2020
04 янв. 2020
сб
18:01
Рединг
2 : 2
Блэкпул
28'
28'
28'
04.01.2020
04 янв. 2020
сб
18:01
28'
минуты: 1' - 90'
Англия. Кубок, 1/32 финала
Рединг
2
Блэкпул
2
минуты: 1' - 90' / Англия. Кубок, 1/32 финала