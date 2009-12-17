Петр Янда
№8
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Чехия
Дата рождения
5 янв. 1987 (34) года
Рост
184
Вес
75
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
17.12.2009 17 дек. 2009 чт 21:00
Лилль
3 : 1
Славия
51'
51'
51'
17.12.2009 17 дек. 2009 чт 21:00
минуты: 1' - 84'
Лига Европы Групповой этап, 6 тур
Лилль
3
Славия
1
минуты: 1' - 84' / Лига Европы Групповой этап, 6 тур
05.11.2009 05 нояб. 2009 чт 21:00
Славия
2 : 2
Валенсия
79'
79'
79'
05.11.2009 05 нояб. 2009 чт 21:00
79'
минуты: 46' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 4 тур
Славия
2
Валенсия
2
минуты: 46' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 4 тур
01.10.2009 01 окт. 2009 чт 22:05
Славия
1 : 5
Лилль
01.10.2009 01 окт. 2009 чт 22:05
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 2 тур
Славия
1
Лилль
5
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 2 тур
17.09.2009 17 сент. 2009 чт 20:00
Дженоа
2 : 0
Славия
17.09.2009 17 сент. 2009 чт 20:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 1 тур
Дженоа
2
Славия
0
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 1 тур