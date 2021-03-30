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Материалы
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Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
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Олимпиада
Ондржей Челустка
№28
Защитник
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Команда
Гражданство
Чехия
Дата рождения
18 июня 1989 (31) год
Рост
187
Вес
80
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
отборочные матчи к чм. европа
лига европы групповой этап
лига наций. лига в
отбор че-2020
англия. премьер-лига
лига европы плей-офф
лига чемпионов групповой этап
италия. серия а
Сезон:
2021
30.03.2021
30 марта 2021
вт
21:45
Уэльс
1 : 0
Чехия
30.03.2021
30 марта 2021
вт
21:45
минуты: 1' - 90'
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 3 тур
Уэльс
1
Чехия
0
минуты: 1' - 90' / Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 3 тур
27.03.2021
27 марта 2021
сб
22:45
Чехия
1 : 1
Бельгия
27.03.2021
27 марта 2021
сб
22:45
минуты: 1' - 90'
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 2 тур
Чехия
1
Бельгия
1
минуты: 1' - 90' / Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 2 тур
24.03.2021
24 марта 2021
ср
22:45
Эстония
2 : 6
Чехия
24.03.2021
24 марта 2021
ср
22:45
минуты: 1' - 85'
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 1 тур
Эстония
2
Чехия
6
минуты: 1' - 85' / Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 1 тур