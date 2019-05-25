Лоренцо Ариаудо
№15
Защитник
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Команда
Фрозиноне
Гражданство
Италия
Дата рождения
11 июня 1989 (31) год
Рост
186
Вес
78
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
25.05.2019 25 мая 2019 сб 19:00
Фрозиноне
0 : 0
Кьево
25.05.2019 25 мая 2019 сб 19:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 38 тур
Фрозиноне
0
Кьево
0
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 38 тур
19.05.2019 19 мая 2019 вс 19:00
Милан
2 : 0
Фрозиноне
19.05.2019 19 мая 2019 вс 19:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 37 тур
Милан
2
Фрозиноне
0
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 37 тур
12.05.2019 12 мая 2019 вс 16:00
Фрозиноне
1 : 3
Удинезе
41'
41'
41'
12.05.2019 12 мая 2019 вс 16:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 36 тур
Фрозиноне
1
Удинезе
3
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 36 тур
05.05.2019 05 мая 2019 вс 16:00
Сассуоло
2 : 2
Фрозиноне
05.05.2019 05 мая 2019 вс 16:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 35 тур
Сассуоло
2
Фрозиноне
2
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 35 тур
28.04.2019 28 апр. 2019 вс 13:30
Фрозиноне
0 : 2
Наполи
28.04.2019 28 апр. 2019 вс 13:30
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 34 тур
Фрозиноне
0
Наполи
2
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 34 тур
14.04.2019 14 апр. 2019 вс 21:30
Фрозиноне
1 : 3
Интер
14.04.2019 14 апр. 2019 вс 21:30
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 32 тур
Фрозиноне
1
Интер
3
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 32 тур
31.03.2019 31 марта 2019 вс 16:00
Фрозиноне
0 : 1
СПАЛ
31.03.2019 31 марта 2019 вс 16:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 29 тур
Фрозиноне
0
СПАЛ
1
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 29 тур
17.03.2019 17 марта 2019 вс 17:00
Эмполи
2 : 1
Фрозиноне
17.03.2019 17 марта 2019 вс 17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 28 тур
Эмполи
2
Фрозиноне
1
был в запасе
10.03.2019 10 марта 2019 вс 17:00
Фрозиноне
1 : 2
Торино
10.03.2019 10 марта 2019 вс 17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 27 тур
Фрозиноне
1
Торино
2
был в запасе
03.03.2019 03 марта 2019 вс 17:00
Дженоа
0 : 0
Фрозиноне
03.03.2019 03 марта 2019 вс 17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 26 тур
Дженоа
0
Фрозиноне
0
был в запасе
26.12.2018 26 дек. 2018 ср 14:30
Фрозиноне
0 : 0
Милан
26.12.2018 26 дек. 2018 ср 14:30
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 18 тур
Фрозиноне
0
Милан
0
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 18 тур
22.12.2018 22 дек. 2018 сб 17:00
Удинезе
1 : 1
Фрозиноне
22.12.2018 22 дек. 2018 сб 17:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 17 тур
Удинезе
1
Фрозиноне
1
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 17 тур
16.12.2018 16 дек. 2018 вс 17:00
Фрозиноне
0 : 2
Сассуоло
44'
44'
44'
16.12.2018 16 дек. 2018 вс 17:00
44'
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 16 тур
Фрозиноне
0
Сассуоло
2
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 16 тур
08.12.2018 08 дек. 2018 сб 17:00
Наполи
4 : 0
Фрозиноне
08.12.2018 08 дек. 2018 сб 17:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 15 тур
Наполи
4
Фрозиноне
0
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 15 тур
24.11.2018 24 нояб. 2018 сб 22:30
Интер
3 : 0
Фрозиноне
24.11.2018 24 нояб. 2018 сб 22:30
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 13 тур
Интер
3
Фрозиноне
0
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 13 тур
09.11.2018 09 нояб. 2018 пт 22:30
Фрозиноне
1 : 1
Фиорентина
48'
48'
48'
09.11.2018 09 нояб. 2018 пт 22:30
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 12 тур
Фрозиноне
1
Фиорентина
1
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 12 тур
04.11.2018 04 нояб. 2018 вс 17:00
Парма
0 : 0
Фрозиноне
04.11.2018 04 нояб. 2018 вс 17:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 11 тур
Парма
0
Фрозиноне
0
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 11 тур
28.10.2018 28 окт. 2018 вс 17:00
СПАЛ
0 : 3
Фрозиноне
28.10.2018 28 окт. 2018 вс 17:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 10 тур
СПАЛ
0
Фрозиноне
3
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 10 тур
21.10.2018 21 окт. 2018 вс 13:30
Фрозиноне
3 : 3
Эмполи
21.10.2018 21 окт. 2018 вс 13:30
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 9 тур
Фрозиноне
3
Эмполи
3
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 9 тур
05.10.2018 05 окт. 2018 пт 21:30
Торино
3 : 2
Фрозиноне
05.10.2018 05 окт. 2018 пт 21:30
был в запасе
Италия. Серия А, 8 тур
Торино
3
Фрозиноне
2
был в запасе