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Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Звономир Вукич
№9
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Сербия
Дата рождения
19 июля 1979 (41) год
Рост
182
Вес
75
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы плей-офф
лига европы групповой этап
лига чемпионов
россия. премьер-лига
россия. кубок
Сезон:
2013/2014
27.02.2014
27 февр. 2014
чт
23:05
Бенфика
3 : 0
ПАОК
27.02.2014
27 февр. 2014
чт
23:05
минуты: 74' - 90'
Лига Европы Плей-офф, 1/16 финала
Бенфика
3
ПАОК
0
минуты: 74' - 90' / Лига Европы Плей-офф, 1/16 финала
20.02.2014
20 февр. 2014
чт
21:00
ПАОК
0 : 1
Бенфика
20.02.2014
20 февр. 2014
чт
21:00
был в запасе
Лига Европы Плей-офф, 1/16 финала
ПАОК
0
Бенфика
1
был в запасе